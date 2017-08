 Usain Bolt: Das schmerzhafte Ende

image

Puma-Chef Björn Gulden: „Usain Bolt ist Teil der Puma-Familie“

Am Samstag will Puma-Superstar Usain Bolt sein letztes Rennen laufen. Björn Gulden, Chef des Sportkonzerns, spricht im Interview über dessen Zukunft, den Einstieg in den US-Sportmarkt – und Hilfen für Boris Becker. mehr…