Alles rationiert, auch die Privatsphäre

Erste Etappe Über neun Monate durchpflügen die Segelschiffe die hohe See. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

Dabei sind die High-Tech Yachten, die mit einem schwenkbaren Neigekiel ausgestattet sind, unter Deck spartanisch ausgestattet. Anstelle von gemütlichen Kabinen gibt es sogenannte Rohrkojen, an Flaschenzügen aufgehängte Liegeflächen, in denen die Segler in ihrer Freiwache schlafen können. Als Küche dient ein am Mast aufgehängter Gaskocher mit einer Flamme. Hier wird die gefriergetrocknete, in Tagesportionen eingeteilte Nahrung, mit heißem Wasser wieder genießbar gemacht. Das dafür nötige Süßwasser wird an Bord mit Hilfe einer Entsalzungsanlage aus Seewasser gewonnen. Im überwiegend leeren Vorschiff, das durch das ungestrichene Karbon einer dunklen Höhle gleicht, ist die Toilette installiert – der einzige Platz an Bord, der ein Minimum an Privatsphäre ermöglicht.

Im hinteren Bereich unter Deck sind zwei Arbeitsplätze, für den Navigator und den On-Board Reporter. Die sieben segelnden Reporter, die nach jeder Etappe auf ein anderes Boot wechseln, begleiten die Crew den gesamten Bordalltag. Sechs an Deck installierte Kameras nehmen jedes Detail auf, emotionale Höhepunkte und mentale Tiefpunkte, schweißtreibende Manöver und bleierne Müdigkeit in der Flaute. Die täglichen Berichte von Bord werden mit Fotos und Texten komplettiert. Alle Berichte von Bord der Schiffe werden über Satellitenverbindungen direkt an das Volvo Ocean Race Headquarter geschickt, dort bewertet und medial aufbereitet, bevor sie veröffentlicht werden.

Der menschliche Faktor ist es, der dieses Rennen seit Jahrzehnten zum anspruchsvollsten Yachtrennen der Welt macht. Anders als bei bekannten Regatten wie dem America’s Cup sind die Segler über Tage und Wochen auf engstem Raum zusammen und müssen als Team durch eine physisch und psychisch höchst belastende Zeit gehen. Die körperlichen Entbehrungen sind hart, die äußeren Rahmenbedingungen oft unwirtlich: hohe Wellenberge, eisige Wassermassen, die vom Vorschiff bis ins Cockpit laufen und heulender Wind machen die Regatta zu einer besonderen Herausforderung. Dabei rasen die Boote mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 Knoten (über 70 km/h) über die Weltmeere, sind die Segler dem heulenden Fahrtwind an Deck entkommen, sind sie unter Deck dem ewigen Dröhnen und Knarren des Schiffsrumpfes ausgesetzt.

Neu ist bei der aktuellen Auflage des Weltrennens, das in allen Crews Frauen vertreten sind. Die Strategie dahinter ist, mehr Frauen aktiv im Hochseesegelsport zu fördern. Nachdem bei der letzten Auflage des Weltrennens das Frauenteam an Bord der schwedischen „SCA“ nur zwei Achtungserfolge einfahren konnte, haben sich die Organisatoren des Rennens nun ein Modell ausgedacht, dass Crews, die mit Frauen segeln, belohnt. Vereinfacht gesprochen: je mehr Frauen an Bord sind, desto größer darf die Crew sein. Mit dem Ergebnis, dass sechs von sieben Teams nun mit sieben Männern und zwei Frauen segeln – hochdekorierte ehemalige Olympionikinnen und Weltmeisterinnen, die sich nun der Herausforderung Southern Ocean stellen.