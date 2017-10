Nur eine Skipperin im Feld

Skipperin der Chef Einzig beim Team „Turn the Tide on Plastic“ gibt eine Frau die Befehle. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

Eine Besonderheit ist die einzige Skipperin im Feld, die britische Ausnahmeseglerin Denise „Dee“ Caffari. An Bord des von ihr geskipperten Bootes „Turn the Tide on plastic“, mit dem auf die massive Verschmutzung der Meere aufmerksam gemacht werden soll, sind fünf Frauen und fünf Männer. Für Caffari, die bereits fünfmal die Erde allein an Bord umrundet hat, ist es eine Herzensangelegenheit, Frauen im Hochseesport zu fördern.

Während vor allem das spanische Team „Mapfre“, das niederländische Team „Brunel“ mit Volvo Ocean Race Veteran Bouwe Bekking am Steuer und das chinesische Team „Dongfeng“ mit dem französischen Skipper Charles Caudrelier als Favoriten für den Sieg gehandelt werden, geht es Dee Caffari mit ihrer jungen Crew vor allem darum, die Begeisterung für das Hochseesegeln an die kommende Generation weiterzugeben. Rund zehn bis zwölf Millionen Euro kostet die Teilnahme pro Team, Hauptsponsor Volvo investiert eigenen Angaben zu Folge rund 60 Millionen Euro in die Durchführung des Rennens.

Das Race Village in Alicante wird gerade abgebaut und in Container verladen. Mini-Bagger, mit denen man die Route des Rennens mit dem Greifarm nachzeichnen kann, Race-Simulatoren, Team-Basen, Ausrüstungscontainer und die Info- und Merchandising-Pavillons der einzelnen Teams treten nun ihre Reise nach Kapstadt an. Bis zum Eintreffen der Boote wird das Race Village direkt an der Viktoria + Albert Waterfront fertig aufgebaut sein, genauso in den übrigen Etappenhäfen Melbourne, Hongkong, Guangzhou, Auckland, Itajai, Newport, Cardiff und Göteburg.

Spätestens zum großen Finale vom 24. bis 30. Juni in Den Haag haben auch deutsche Segelfans die Gelegenheit, sich von der Begeisterung für die Teilnehmer des Meeresmarathons anstecken zu lassen und den Hochseeprofis bei ihrem letzten Zieleinlauf zuzujubeln.