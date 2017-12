Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Und dann knutschst du noch mit irgendnem Ollen rum“

Etwas kerniger beschrieb die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic vor dem Fed-Cup-Duell mit den USA die Vorteile eines Auswärtsspiels. „Du hast eben keinen anderen, du hast ausschließlich dein Team“, erkärte Petkovic: „Wenn du zu Hause spielst, dann sind Mama und Papa da, und der Freund kommt mal vorbei und dann knutschst du donnerstags abends noch mit irgendnem Ollen rum, was weiß ich, aber hier hast du wirklich nur dein Team.“

Eine entwaffnende Ehrlichkeit legte auch der 1990er-Fußball-Weltmeister Thomas Häßler an den Tag. Als die „Bild“-Zeitung ihn nach seinem Amtsantritt beim Bezirksligisten Club Italia 80 fragte, ob er ein „Laptoptrainer“ sei, antwortete der Dschungelcamp-Teilnehmer: „Bitte was? Wenn ich einen Computer am Spielfeldrand sehe, schieße ich den kaputt. Ich war mein ganzes Leben auf dem Fußball-Platz, ich kann 'Büro' nicht mal buchstabieren.“

Besonders ehrlich und deutlich werden Sportler gerne mal im Überschwang des Erfolgs. Dann kündigen sie auch schon mal kleine Trink-Orgien an. „Heute essen wir sicher keine glutenfreie Pasta. Heute trinken wir nur Bier“, versicherte Eintracht Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale. Und die deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult gab nach dem Pokalsieg mit Wolfsburg gar das Feier-Motto aus: „Halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld.“

Eine besondere Kunst ist es auch, komplizierte Sachverhalte in verständliche Beispiele zu verpacken. Als Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann gefragt wurde, ob er die Abgänge der Nationalspieler Sebastian Rudy und Niklas Süle zum FC Bayern bedauere, antwortete er: „Ein Bauer muss sich auch ab und zu von seinen Kühen und Schweinen trennen.“ Einleuchtend auch das Argument von Hertha-Trainer Pal Dardai über Vorteile von Kunstrasenplätzen: „Es gibt keine Maulwürfe.“

Manchmal ist das Leben eben gar nicht so kompliziert. Das weiß auch Leverkusens Profi Lars Bender. Auf die Frage der „Süddeutschen Zeitung“, warum er keinen Berater mehr habe, sagte er: „Man muss jetzt auch nicht so tun, als wären Fußballerverträge eine Raketenwissenschaft.“