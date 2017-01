 Wassersport-Branche optimistisch: Wieder mehr Neueinsteiger im Bootssport

Wassersport Die meisten Menschen kaufen sich ein Boot als Wochenendhaus. Nur wenige können sich dieses Luxusgut leisten. Und noch weniger wollen damit Wettkämpfe bestreiten. (Foto: dpa)

DüsseldorfMehr Neueinsteiger in den Wassersport machen die Branche in Deutschland zuversichtlich. Jährlich etwa 7.000 bis 7.500 neue Bootseigner sorgten für gute Geschäfte, berichtete der Bundesverband Wasserwirtschaft am Donnerstag in Düsseldorf vor Beginn der weltgrößten Wassersport-Messe „Boot“ (21. bis 29. Januar). Hinzu komme eine noch größere Anzahl an Wassersport-Fans, die sich zunächst oder auch auf Dauer mit einem gecharterten Boot begnügten.

Zu den Neueinsteigern zählten vor allem junge Familien mit Kindern, berichtete der Geschäftsführer des Wassersportverbands, Jürgen Tracht. Gefragt seien zunehmend die im Vergleich zu Segelbooten einfacher zu fahrenden Motorboote.

Den Neueinsteigern stünden allerdings jährlich rund 9.000 Aussteiger aus dem Bootssport gegenüber, so dass die Zahl von bundesweit rund 480.000 Bootseignern aktuell weiter sinke. Mit einem Durchschnittsalter von derzeit etwa 60 Jahren würden die Bootseigner immer älter.

Viele Besitzer nutzen ihre Schiffe zudem eher als eine Art schwimmendes Wochenendhaus. So liege Zahl der durchschnittlichen Betriebsstunden bei Motorbooten im Jahr lediglich bei etwa 60 bis 80. Im Gegenzug werde von den Schiffseignern zunehmend Wert auf eine komfortable Ausstattung mit Heizung, Kühlschrank und Herd gelegt.

Für 2016 rechnet die Branche mit einem Gesamtumsatz mit Gütern und Dienstleistungen von rund 2,0 Milliarden Euro, nach 1,8 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Die Umsätze mit sogenannten Megajachten sind in diesen Zahlen allerdings nicht enthalten. Bei neuen Booten könnten sich die Verbraucher auf stabile Preise einrichten, während für hochwertige Gebrauchte tendenziell mehr bezahlt werden müsse, berichtete Tracht.

Auf der „Boot“ präsentieren in diesem Jahr neun Tage lang 1.813 Aussteller aus 70 Ländern ihre Produkte vom Surfbrett bis zur Luxusjacht. Insgesamt sollen in den Messehallen 1.800 Schiffe vom Schlauchboot bis hin zur rund 8,5 Millionen Euro teuren Luxusjacht zu sehen sein. Erwartet werden rund 250.000 Besucher.