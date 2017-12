Größte Sorge: Eisberge

Passage bis Weihnachten Am dritten Tag gab es noch Sonne, aber bereits starken Wellengang. (Foto: Konrad Frost/Volvo Ocean Race)

Dass die komplett einheitlichen, speziell für die letzte Auflage des Rennens konzipierten Schiffe vom Typ Volvo Ocean 65 auch bei diesen extremen Bedingungen Stand halten und der Crew größtmögliche Sicherheit bieten, hat sich gerade auf dieser Etappe gezeigt. Bis auf das holländische Schiff „AkzoNobel“ meldete keine der Yachten einen ernsthaften Schaden. Doch bei den Holländern ging eine Halse, das Manöver, bei dem das Schiff mit dem Heck durch den Wind geht, schief, die Folge: die Mastschiene am Rigg, an der das Großsegel hochgezogen wird, brach. Die Crew fiel während der Reparaturarbeiten in tosender See auf dem schwankenden Schiff auf den letzten Platz der Flotte zurück.

Um zu vermeiden, dass die Schiffe mit Eisbergen aus der nahen Antarktis kollidieren, wurde von der Rennleitung im spanischen Alicante eine virtuelle Eisgrenze festgelegt, die von den Schiffen in südliche Richtung nicht überquert werden darf. Diese Schutzzone vor Eisbergen dient der Sicherheit der Segler und gibt den Rennorganisatoren die Möglichkeit, das Risiko von Schäden an den Booten nach einer Kollision mit einem schwimmenden Eisberg nahezu auszuschließen.

Es bedeutet für die Segler aber auch, dass sie einen Teil der Verantwortung für ihre navigatorischen Entscheidungen, welchen Kurs sie segeln, an die Rennleitung in Alicante abgeben. Und so auch keine Möglichkeit haben, durch navigatorisches Geschick und seemännische Erfahrung gegenüber den Gegnern wertvolle Meilen auf einem südlicheren Kurs Richtung Australien gut zu machen.

Wie gefährlich das Volvo Ocean Race für die Segler persönlich ist, zeigte sich letzte Woche bei einem Unfall an Bord des holländischen Team „Brunel“. Seglerin Annie Lush, die zusammen mit America’s Cup Sieger Peter Burling im Cockpit am Grinder stand, wurde von einer frontal über das Deck des Schiffes laufenden Welle erwischt und so hart an die hintere Reling geschleudert, dass sie eine Verletzung am Rücken erlitt und für mehrere Tage weder den rechten Arm, noch das rechte Bein bewegen konnte. Erst in Melbourne wird die 37-jährige Seglerin, die ihre Verletzung an Bord nur mit Schmerzmitteln in der schützenden Koje liegend ertragen konnte, von Ärzten untersucht werden können.