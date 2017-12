Pause in Melbourne, Start in Sydney

Dick eingepackt Die Crews sind allzeit gegen Wind und Wetter gewappnet. (Foto: Konrad Frost/Volvo Ocean Race)

Im Ranking führt aktuell das spanische Team „Mapfre“ vor den Konkurrenten des dänischen Team „Vestas“ und „Dongfeng“. Die unter der Flagge Spaniens startenden Segler dürfen sich nach dem wahrscheinlichen Sieg auf dieser vermutlich härtesten Etappe des Volvo Ocean Race über die doppelte Punktzahl im Gesamtranking freuen dürfen. Über Tage lieferten sich die beiden roten Boote „Mapfre“ und „Dongfeng“ im Southern Ocean ein spannendes Duell, das vor allem von vielen, für die Segler kräftezehrenden Halsen geprägt war. Charles Caudrelier, Skipper des chinesischen Team „Dongfeng“, erläutert den Zweikampf zwischen dem spanischen Team „Mapfre“ und seiner Crew: „Diese Etappe ist ein Matchrace, Boot gegen Boot. Nur, dass wir im Southern Ocean sind. Entlang der Eisgrenze haben wir gestern über 30 Mal gehalst. Und dabei müssen jedes Mal mehr als 400 Kilogramm im Boot nach Luv bewegt und vier Segel an Deck, die jeweils auch 100 Kilo wiegen, auf die andere Seite getragen werden.“ Im Training dauerte eine Halse von den ersten Vorbereitungen bis zum Abschluss bis zu zwei Stunden. Die Segelprofis haben die Zeit nun auf unter 30 Minuten gedrückt. Und wissen, dass jede Minute, die sie schneller sind als die Gegner, sich beim Schlusssprint auszahlen kann.

Im weihnachtlich geschmückten Melbourne haben die Hochseeprofis nun Gelegenheit, bis zum Start der nächsten, 6.000 Seemeilen langen Etappe nach Hongkong am 2. Januar mit ihren Familien Weihnachten zu feiern und sich zu erholen. Der Etappenhafen zählt nur als kurzer Pit Stop, so dass es keine für das Publikum spannenden Inshore-Rennen in Küstennähe gib. Und auch die Zeit für notwendige Reparaturen an den Schiffen durch das von Veranstalter Volvo organisierte und zentral geleitete Werftteam ist sehr knapp.

Während die Segler des Volvo Ocean Race am 25.12. ihre Familien in den Arm nehmen und Weihnachtsgeschenke auspacken, fällt vor Sydney der Startschuss für eines der prestigeträchtigsten Yachtrennen weltweit. Das 628 Seemeilen lange Rolex Sydney Hobart Race von der australischen Großstadt über die zuweilen sehr ruppige, vom Sturm aufgepeitschte tasmanische See bis nach Hobart gilt als eine der schwierigsten und gefährlichsten Mittelstreckenregatten der Welt. An dem Rennen wird auch der Hamburger Christopher Opielok mit seiner neu erworbenen TP52 „Rockall“ teilnehmen.