Weitere Aufgabe Boris Becker zum Sport-Attaché der Zentralafrikanischen Republik ernannt

Der Zentralafrikanischen Republik mangelt es in Sachen Sport an Sponsoren. Dabei soll jetzt das Gesicht der Tennis-Legende Boris Becker helfen.

Die Tennislegende hat einen neuen Posten: Er wird Attaché für Sport und kulturelle Angelegenheiten der EU. (Foto: dpa) Boris Becker

BrüsselTennis-Legende Boris Becker engagiert sich für die Zentralafrikanische Republik als Attaché für Sport und kulturelle Angelegenheiten in der Europäischen Union. Das bestätigte der 50-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich werde in meiner neuen Funktion alles daran setzen, die Zentralafrikanische Republik, die noch eine Vielzahl von wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Problemen zu bewältigen hat, auf ihren mit dem Präsidenten Touadéra begonnen Weg zu unterstützen“, sagte Becker.

Der dreimalige Wimbledonsieger soll mit seinem Namen helfen, für das Land Investoren zu werben. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass diese anspruchsvolle Aufgabe an mich herangetragen wurde“, sagte Becker, der die Rolle nach Angaben seines Anwalts ehrenamtlich übernimmt. Für die Ernennung durch Präsident Faustin Archange Touadéra war Becker am Donnerstag in Brüssel.

