 World Fitness Day Frankfurt: Wie Sport-Cracks zu Rockstars werden

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

DüsseldorfDie Fitnessbewegung im Internet erklimmt die nächste geschäftliche Stufe. Über 100 der von Instagram, Facebook und YouTube bekannten Sportidole werden am Samstag in der Frankfurter Commerzbank-Arena mindestens 20.000 bis 25.000 Fitness-Fans einen Tag lang bespaßen: Umarmungen und Selfies inklusive.

Ein Fitness-Event für Endverbraucher gibt es in dieser Größenordnung bisher nicht. Wirtschaftlich möglich wird es durch das Internet, wo sich Millionen Sportbegeisterte sammeln und regelmäßig austauschen. Ihre Leuchttürme sind zeigefreudige Sport-Cracks, auch „Influencer“ genannt, von denen in Frankfurt rund 120 am Start sind.

Viele, vor allem junge Menschen haben im Netz eine geradezu persönliche Beziehung zu ihren sportlichen Vorbildern aufgebaut. Regelmäßig überfluten sich beide Seiten mit Zeichen der Wertschätzung. Da ist es für viele Fans ein inneres Bedürfnis, die Stars auch mal live zu erleben. Das war bisher in dieser Geballtheit nur auf der Fachmesse Fibo in Köln möglich.

Der deutsche Fitness-Markt: Fakten und Trends Trend Die deutsche Fitnessbranche wächst stark. Ende 2016 waren 10,1 Millionen Menschen in 8.684 Fitnessanlagen angemeldet. Quelle: Beratungskonzern Deloitte

Wachstum Kettenanbieter stechen heraus, besonders Discounter wie McFIT, clever fit und FitX hervor, die zusammen einen Marktanteil von rund einem Fünftel haben.

Drei Gründe Der Megatrend Fitness und Gesundheit

ein steigendes Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung und

ein Imagewandel von Fitness zum Lifestyle-Produkt für jedermann.

Ketten Das Wachstum der Fitnessketten basiert auf dem Discountsegment, das durch attraktive Preis-Leistungs-Angebote viele Kunden gewinnen konnte.

FitX Besonders der Fitnessanbieter FitX sticht mit einem geschätzten Mitgliederwachstum von 70 Prozent auf 340.000 hervor.

McFIT Dieser Anbieter bleibt mit rund 1,1 Millionen registrierten Kunden weiterhin unangefochten an der Spitze der Ketten.

Immer beliebter Digitale Fitnessangebote, die ein Fitnesstraining „on Demand“ ermöglichen,

Wearables zur Leistungskontrolle und

Social-Media-Kommunikation

Online-Fitness Online-Fitnessstudios zählten rund 563.000 registrierte Mitglieder zum Jahresende 2016, von denen 194.000 Fitnessbegeisterte bezahlte digitale Angebote nutzten.

Vorreiter Mit NewMoove hat Fitness First als erster Anbieter im November 2014 den Trend erkannt und ein hybrides Modell aus Offline- und Online-Fitness umgesetzt.

Internationaler Vergleich Deutschland macht mit seinen 10,1 Millionen Mitgliedern knapp 18 Prozent aller in Europa registrierten Mitglieder (56,4 Millionen) aus.

Europa Ähnlich stark zeigt sich Großbritannien mit 9,3 Millionen Mitgliedern, während Frankreich (5,5), Italien (5,3) und Spanien (5,1) auf den Plätzen drei bis fünf folgen.

Fazit „Bestehende Fitnessformate werden durch digitale Ansätze ergänzt, und neue Marktteilnehmer mit rein digitalen Angeboten entwickeln neue Konzepte."

Urteil "Spielentscheidend wird es mittelfristig sein, dass die Fitnessunternehmen zukünftig das Interesse des Kunden noch stärker in den Mittelpunkt rücken und ihre Angebote transparenter und flexibler gestalten“, urteilt Karsten Hollasch von Deloitte.

Fitness gilt als Megatrend. Solch ein „World Fitness Day“ ist daher auch für Unternehmen ein großartiger Marktplatz. Hersteller und Vermarkter von Fitness-Klamotten präsentieren sich genauso wie zahlreiche Verkäufer von Nahrungsergänzungsmitteln. Die meisten Influencer sind bei Branchengrößen unter Vertrag und kurbeln über geschicktes Marketing deren Umsatz an.

Wie gut diese clevere persönliche Beeinflussung über beliebte Personen funktioniert, zeigt auch dieses Event: „Die Partnervermarktung ist ausverkauft“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der World Fitness GmbH, Matthäus Wilhelm, zufrieden. Das bedeutet: Mehr als eine Million Euro Umsatz. 150 Partner sind am Start, darunter auch der Großkonzern Reebook.

Besonders stolz sind die Veranstalter auf ihr Zugpferd: Das ist die 22 Jahre alte Sophia Thiel, die inzwischen weit über das Internet hinaus bekannt ist. Die junge Frau ist dabei, rund um ihre Person ein kleines Fitnessreich aufzubauen: Trainingsprogramme, TV-Auftritte, Modelinie, Bücher, YouTube und Werbung mit zahlreichen Firmen.