Durchbruch kam auf Youtube

MVP ist gerade mal ein Jahr alt. Bislang verkaufte das Unternehmen rund 100 Dummys, die Hälfte davon ist ausgeliefert. Hergestellt werden sie von Rogers Athletic in Michigan. Die Produktion eines Roboters braucht bislang 90 Minuten. „Viel zu lang“, sagt Kevin McLead, Geschäftsleiter von Rogers Athletic, „aber wir werden schneller“. Seit fast vier Jahrzehnten arbeitet Teevens als Football-Trainer. Der 60-Jährige betreute College-Mannschaften in den ganzen USA, darunter Eliteuniversitäten wie Stanford oder jetzt Dartmouth. Der Amerikaner liebt den Sport aus ganzem Herzen. „Das ist mein Leben“, sagt Teevens.

Aber mit den Jahren sorgte sich Teevens mehr und mehr um die zahlreichen Verletzungen im Football. Mehr als die Hälfte der Gehirnerschütterungen ereignen sich im Training. Die Profis in der NFL üben deswegen das Tackling nicht mehr an eigenen Spielern. Doch bei den College-Mannschaften war es bislang noch üblich, es mit den Teamkameraden zu trainieren. Bis Teevens sich als Trainer von den Big Greens von Dartmouth 2010 weigerte. „Die Leute haben mich ausgelacht“, sagt der Amerikaner. Wenige Jahre später sollte seine College-Liga ihm Recht geben und das Training mit menschlichen Gegenspielern verbieten.

Als Ersatz baute sich Teevens mit den Spielern Dummys, aus Schaumstoff oder aufblasbarem Gummi, montierte sie gar auf Einkaufswagen, um sie beweglicher zu machen. Aber zufrieden war er nie mit den Resultaten. Deswegen forderte er 2013 die Ingenieursstudenten von Dartmouth heraus: Sie sollten einen praktischen und verwendbaren Dummy für das Training entwickeln.

Unter der Leitung von John Currier, Forschungsingenieur in Dartmouth, machte sich ein Team von Studenten an die Arbeit, darunter Elliot Kastner und Quinn Connell. Sie entwickelten den ersten Prototypen, der aber nicht sonderlich überzeugte. Die Autobatterie funktionierte nicht richtig als Energiequelle, der Dummy konnte schlecht von selbst vom Boden hochkommen. Die Truppe wendete sich anderen Projekten zu, das Ding landete 2015 im Müllcontainer. Nur durch Zufall wurde der Dummy wiederentdeckt. Denn nach einer gewissen Zeit machte die Universität klar Schiff in ihren Räumen.

Und dabei fand ihn die Freundin Elliot Kastners, zusammen retteten sie den Dummy. Kastner versuchte mit Connell einen Neustart, sie sammelten 5000 Dollar auf Kickstarter ein. Auf dieser Website kann jeder Kleinbeträge für Projekte investieren. Ein neuer Prototyp wurde gebaut, diesmal mit einer Lithium-Batterie und zwei Rädern, ähnlich wie bei einem Segways.

Das neue Modell war ein Hit auf Youtube, ein Auftritt bei der US-Talkshow mit Steve Colbert brachte den Durchbruch. Teevens setzte den MVP als erster ein, einige Spieler machten sich lustig über den Roboter: „Das ist doch kein richtiger Football“. Laut Trainer änderte sich ihre Meinung aber bald.

Das Wichtigste für Teevens: Mit dem Dummy müssen Spieler „tausende“ Schläge weniger in ihrer Karriere aushalten. „Schon Fünfjährige tackeln“, sagt Teevens. Dazu hilft der Dummy sportlich, meint der Amerikaner. Der Roboter signalisiert anders als ein Spieler nicht mit Hand-, Fuß- oder Kopfbewegungen, wenn er die Richtung wechselt. Daher ist er schwerer auszumachen und abzufangen. Die Dartmouth Big Green von Teevens gewannen 2015 zum ersten Mal nach fast zehn Jahren die Meisterschaft in der Ivy League. Einer der Gründe, so Teevens: „Weil wir besser tackeln als alle andern“.