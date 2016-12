 Tagesprogramm Highlights: Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 22. Dezember

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Köln (SID) - Für Felix Neureuther soll im letzten Skirennen des Jahres endlich der Knoten platzen. Der WM-Dritte möchte beim Slalom in Madona di Campiglio mal wieder aufs Treppchen fahren. Dies war ihm nur im ersten Saisonrennen beim Riesenslalom im Oktober in Sölden geglückt. Den Hang in Madonna findet er genial. Als Kind habe er mitgefiebert, wenn sein Idol Alberto Tomba 50.000 Tifosi zur Verzückung brachte. Die beiden Durchgänge finden um 17.45 und 20.45 Uhr statt.

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg steht in der EuroLeague erneut vor einem schweren Brocken. Nach der jüngsten Niederlage bei Real Madrid empfängt die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri den griechischen Topklub Olympiakos Piräus. Spielbeginn in der Frankenhölle ist um 20.00 Uhr.