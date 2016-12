 Tagesprogramm Highlights: Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 30. Dezember 2016

Köln (SID) - In Oberstdorf im Allgäu beginnt am Freitag um 16.45 Uhr das erste Springen der 65. Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich. Die Brüder Domen und Peter Prevc aus Slowenien gelten als größte Favoriten auf den Sieg. Die Deutschen haben dieses Jahr nur Außenseiterchancen: Severin Freund kämpft nach einer Hüft-OP um den Anschluss, ein Triumph von Markus Eisenbichler wäre eine große Überraschung.

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg kämpft in der EuroLeague weiter um den Einzug in die Play-offs. Am 15. Spieltag treten die Franken um 18.00 Uhr beim Vorletzten Galatasaray Istanbul an. Mit einer 5:9-Bilanz hat Bamberg den Tabellenachten Anadolu Istanbul (7:7) im Visier.