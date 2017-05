Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tauchroboter sollen die Granaten aufschneiden

Gefährliche Altlast Weltkriegsbombe am Strand von Helgoland. (Foto: dpa/picture alliance)

Es gibt Pläne, dass künftig ferngesteuerte Roboter die Granaten aufschneiden und den Sprengstoff inaktivieren. Zuvor muss aber bekannt sein, ob dabei Stoffe freigesetzt werden und wie sich das auf die Umwelt auswirkt. Bei den Untersuchungen helfen auch Meerestiere.

Muscheln etwa sind hocheffektive Wasserfilter und pumpen pro Stunde mehrere Liter Wasser durch ihren Körper. Die Kieler Forscher setzen sie in kleinen Körbchen unter anderem auf die Granaten. Bei Vorher-Nachher-Messungen zeigte sich schon, dass sich schädliche TNT-Abbauprodukte im Muschelgewebe anreichern.

„Wir haben das Problem der austretenden Schadstoffe also schon jetzt“, sagt Toxikologe Maser. Er geht davon aus, dass die Stoffe irgendwann „auf unseren Tellern“ landen. Es gibt allerdings keine verbraucherrelevanten Grenzwerte, nach denen sich die Gesellschaft richten könne. Zudem summieren sich die verschiedenen Schadstoffe.

Ein vom IOW entwickeltes Simulationsmodell könnte Aufschluss geben, wie sich die Sprengstoffe ausbreiten. Grundlage sei das Wissen um Strömungen oder Temperaturen in der Ostsee, sagt IOW-Forscherin Anja Eggert. Das Modell gebe Hinweise, wann eine Bergung mit der damit verbundenen Gefahr von Freisetzungen sinnvoll erscheint oder ob sie zum geplanten Zeitpunkt wegen ungünstiger Strömungen in Richtung Küste nicht ins Auge gefasst werden soll.

Das Modell erleichtere aber auch die Suche nach womöglich unbekannten Quellen der Sprengstoffe, so Eggert. Tauchen irgendwo Kampfstoffe in hohen Konzentrationen auf, kann zurückgerechnet und die Quelle so möglicherweise identifiziert werden.

Klar ist allen Forschern, dass die Beseitigung der Kampfstoffe in Nord- und Ostsee Milliarden verschlingen wird. Denn die Gefahr wird mit der zunehmenden Nutzung küstennaher Meeresgebiete immer größer. Es werden Fahrrinnen für Schiffe freigelegt und Pipelines gebaut, Offshore-Parks brauchen Landstromanbindungen. Das steigt das Risiko, dass irgendwo eine Granate hochgeht.

Und selbst wenn nicht, wächst die Gefahr, dass die Kampfmittel das Meer verseuchen. Denn auch wenn für die Granaten haltbare Materialien verwendet wurden – irgendwann geben sie alle ihren Inhalt frei.