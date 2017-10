Schwerpunkt-Markt USA

Gute Geschäfte Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 52 Millionen US-Dollar. (Foto: MBA Polymers UK Ltd.)

Das Verfahren hat seine Wurzeln im Jahr 1992, als der Ingenieur Mike Biddle in seiner Garage in Pittsburg, Kalifornien, ein Labor errichtete. Er ließ sich vom Bergbau und der Getreideverarbeitung inspirieren und begann, sich an dem komplizierten Geschäft der Kunststoffaufbereitung zu versuchen. Im selben Jahr gründete er MBA Polymers. Das Unternehmen hat heute über 60 Patente zur magnetischen Trennung metallhaltiger Kunststoffe, zum Zerkleinern und Sortieren von Kunststoffen oder zur Herstellung genormter Pellets.

Das Unternehmen sieht sich selbst als größter Kunststoffrecycler für die Wiederverwertung von Verbrauchsgütern und investiert weiterhin viel in Forschung und Entwicklung. Im vergangenen Januar wurde MBA Polymers beim Weltwirtschaftsforum in Davos der „Young Global Leaders Award for Circular Economy SME“-Preis der angesehenen „Circular Awards“, mit denen die Kreislaufwirtschaft gefördert wird, verliehen und es wurde außerdem an diesem Abend vom Publikum für den Davos Prize als „die einflussreichste und innovativste Geschichte zur Kreislaufwirtschaft“ ausgewählt.

Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 52 Millionen US-Dollar. Anfang dieses Jahres übernahm Elephant Equity 100 Prozent der Anteile. Die deutsche Private Equity Firma möchte laut der MBA Polymers Webseite „die Recycling-Technologie weiter entwickeln und neue Produktionsstätten in vielversprechenden Märkten errichten“.

Einer dieser Schwerpunkt-Märkte sind die Vereinigten Staaten. Dort verkauft MBA Polymers seine Kunststoffpellets seit dem vergangenen Jahr. Allerdings kämpft das Unternehmen dort mit einer unbeständigen Politik und Mülldeponien, die teilweise nur sechs Dollar pro Tonne verlangen.

Trotz der Preisvorteile und dem Beitrag zum Umweltschutz fällt es MBA Polymers teilweise schwer. die Hersteller davon zu überzeugen, dass recycelter Kunststoff genauso gut ist wie die fabrikneue Alternative: „Manche Hersteller sagen stolz, dass sie unseren recycelten Kunststoff verwenden, während andere die Verwendung unserer hochentwickelten Produkte lieber geheim halten, aus Angst, die Kunden könnten diese als schlechte Qualität abtun“, erklärt Mayhew.

Und es gibt noch ein weiteres Problem: Was geschieht mit den ganzen Pellets in Ländern, in denen die Nachfrage einbricht, weil beispielsweise die Produktion gedrosselt wird? „Was Unternehmen wie MBA Polymers immer wieder aufhält, ist die Tatsache, dass der Markt für Sekundärrohstoffe ziemlich unbeständig ist“, sagt Margaret Bates, Vorsitzende der „Chartered Institution of Waste Management“ im Vereinigten Königreich, einer der führenden Institutionen für Ressourcen- und Abfallmanagement: „Es ergibt keinen Sinn, Kunststoffe zum Recyceln einzusammeln, wenn wir sie dann nicht verwenden können.“