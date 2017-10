Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Chancen der Bambusindustrie

Bambus Auch viele andere Länder in Lateinamerika, Asien und Afrika haben ergiebige Bambuswälder. (Foto: Yicai Global)

Heute ist Ye Vorstandschef der Firma für Bambus Verbundtechnologie Zhejiang Xinzhou Bamboo-based Composites Technology Co., Ltd. (Xinzhou Bamboo). Zugleich leitet Ye das Engineering Research Center for Bamboo Winding Composites (ERCBWC), Teil der Staatlichen Forstverwaltung Chinas. Seit 2016 fertigt Xinzhou Bamboo industriell. „Mittlerweile haben wir drei Produktionszentren“, sagt Ye. Bis heute ist Xinzhou Bamboo das weltweit einzige Unternehmen, das sich auf gewickelte Bambus-Verbundwerkstoffe spezialisiert hat.

Ye will das ändern und verbreitet sein Bambusprinzip entschlossen in der Welt. Er besitzt nicht weniger als 66 Patente und wird auch von der chinesischen Regierung unterstützt. Peking hat Verbundrohre aus gewickeltem Bambus zur wichtigsten kohlenstoffarmen Technologie des Landes erklärt. Die Forstverwaltung Chinas plant, bis 2020 rund 500 Großanlagen für gewickeltes Bambusmaterial aufzubauen. Dort sollen jährlich zehn Millionen Tonnen produziert und umgerechnet rund 30 Milliarden Dollar eingenommen werden.

Im vergangenen Dezember unterzeichnete Yes Forschungszentrum eine Absichtserklärung zur Kooperation mit dem Internationalen Netzwerk für Bambus und Rattan (Inbar). „Inbar wird diese innovative Bambus-Technologie in seinen 42 Mitgliedsländern einführen und vorantreiben“, sagt Generaldirektor Hans Friederich. „In allen unseren Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Kanada, wächst Bambus. Auch viele andere Länder in Lateinamerika, Asien und Afrika haben ergiebige Bambuswälder. Sie interessieren sich ohne Frage für diese Verbundtechnologie.“

„Nur wenige Menschen erkennen die Chancen der Bambusindustrie“, bedauert Friederich. „Sie denken, Bambus sei rückständig. Wir wollen die Verbundtechnologie mit gewickeltem Bambus nutzen, um deren Meinung zu ändern.“ Yes Firma Xinzhou Bamboo erhielt mittlerweile eine neue Finanzspritze von Beijing Capital, die intensive Forschung und Entwicklung ermöglichen soll. Derzeit sind Bambus-Hanf-Verbundrohre geplant (gemeinsam mit der Universität North Texas), daneben tüftelt Ye an Bahnwaggons und Lagertanks aus Bambus-Verbundwerkstoff. Außerdem sollen künftig Informationen wie Temperatur, Stärke oder Druck der Leitungen mithilfe von Mikrochips in Echtzeit überwacht werden. Für Ye ist das erst der Anfang: „Unsere Bambus-Technologie kann helfen, Nachhaltigkeit und Fortschritt zu verbinden.“