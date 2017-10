Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Abfall abschaffen

Dank der finanziellen Unterstützung durch verschiedene Business Angels machte Terracycle in den vergangenen fünf Jahren einen durchgehend wachsenden Umsatz. Er lag 2016 bei rund 20 Millionen Dollar. Für dieses Jahr werden sogar knapp 25 Millionen Dollar erwartet. Etwa 65 Prozent der Einnahmen stammen aus Partnerschaften mit Unternehmen und Städten. Weitere 30 Prozent kommen durch den Verkauf von Rohmaterial und Produkten, die Terracycle selbst herstellt, zustande.

Der Rest stammt aus dem neuen nachhaltigen Programm. Große ausländische Abfallmanagement-Firmen beteiligten sich bereits an Terracycle: Im vergangenen Jahr übernahm beispielsweise der französische Versorger Suez (Partner von Solutions & Co) 30 Prozent der Aktivitäten in Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Schweden und Finnland.

Als das Wirtschaftsmagazin „Inc.“ Szaky 2006 zum „Top-CEO unter 30 Jahre“ wählte, sprach dieser von Börsengang oder Akquisition innerhalb der nächsten fünf Jahre. Dafür müsste sich der Umsatz aber zunächst verdreifachen. „Recycling ist ein hartes Geschäft“, erklärte er, „zunächst wegen des niedrigen Ölpreises.“ Hinzu komme die Entscheidung Chinas, den Import von recycelten Kunststoffen zu beenden. Das Unternehmen sucht nach weiteren Möglichkeiten zu expandieren und wird bald den Kauf eines gefährdeten Müllrecycling-Unternehmens verkünden.

Mittlerweile gibt es dank der kostenfreien Programme insgesamt schon über 150 Millionen fleißige Müllsammler, die über 15 Millionen Dollar für einen guten Zweck zusammen brachten. Szaky bleibt von ehrgeizigen Ziel seiner Firma überzeugt: Abfall abzuschaffen. „Es ist eine große, riskante Mission, aber es ist unsere Mission.“