Kinderfahrräder aus Deodosen

Schüler sammeln Stifte In Zusammenarbeit mit dem französischen Schreibwarenhersteller BIC wurde 2011 ein Recycling-Programm ins Leben gerufen, mit dem bereits 23 Millionen Schreibgeräte verschiedener Hersteller in sieben europäischen Ländern gesammelt wurden. (Foto: Terracycle)

Terracycle ist derzeit in 21 Ländern aktiv und konnte zahlreiche Sammelprogramme umsetzen, zum Beispiel mit Target für Kindersitze, mit Bausch+Lomb für Kontaktlinsen sowie mit D’Addario für Gitarrensaiten. In Deutschland kooperiert das Unternehmen mit Unilever, um gebrauchte Deodosen von Mülldeponien fernzuhalten. Aus ihnen werden Kinderfahrräder für soziale Einrichtungen hergestellt.

Mit Cadbury in Mexiko produziert Terracycle aus Kaugummi Polymere für Frisbees. Städte wie New Orleans unterstützen Terracycle beim Sammeln von Zigarettenstummeln. Die Tabakreste werden kompostiert und die Filter zu Kunststoffprodukten wie Aschenbecher oder Parkbänken weiterverarbeitet. In Amsterdam will Terracycle im nächsten Jahr gemeinsam mit einer führenden Marke gebrauchte Windeln recyceln.

Zusätzlich verkauft das Unternehmen Boxen im Internet, mit denen Privatpersonen oder kleinere Organisationen Alltagsgegenstände, Autoteile oder Actionfiguren zum Recyceln sammeln. Das fleißige Sammeln wird von Terracycle mit Punkten belohnt, die in Spenden an Schulen oder wohltätige Organisationen umgewandelt werden.

In Zusammenarbeit mit dem französischen Schreibwarenhersteller BIC wurde 2011 ein Recycling-Programm ins Leben gerufen, mit dem bereits 23 Millionen Schreibgeräte verschiedener Hersteller in sieben europäischen Ländern gesammelt wurden. Es kamen dadurch Spenden von 400.000 Euro für Schulen und Wohltätigkeitsorganisationen zusammen.

„Das Programm ist für BIC als weltweit führende Marke für Schreibwaren sehr wichtig, da es zur Veränderung der Konsumgewohnheiten beiträgt“, erklärt Bénédicte Cusinberche, BIC Business Development Director Europe. Gerade startet das Projekt „Ubicuity“, das aus dem Kunststoff von Kulis Stadtmöbel herstellt. „Kinder werden ihre alten Stifte recyceln und später auf den daraus entstandenen Bänken sitzen“, erklärt Cusinberche. „So steuern wir schnurstracks auf die Kreislaufwirtschaft zu.“

Terracycle hat für 2019 ein neues Projekt in der Pipeline. Große Marken sollen von Einwegverpackungen wechseln zu nachhaltigen Alternativen, die sie von den Kunden einsammeln und anschließend desinfizieren und wiederverwenden.