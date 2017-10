 Think Phi: Ein Regenschirm, der Strom erzeugt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

MumbaiAls Samit und Priya Choksi nach einigen Jahren in den USA und Großbritannien nach Mumbai zurückkehrten, wollten sie eine Firma gründen. Das Paar wollte mit dem Geschäft nicht nur seine Rechnungen bezahlen, sondern auch die Welt ein bisschen verbessern. Samit ist Informatiker und Ehefrau Priya hat einen Abschluss in Architektur und Nachhaltigem Design. 2015 gründetet beide das Cleantech-Start-up Think Phi. Ihr ehrgeiziges Ziel: „Wir wollen das nachhaltigste Unternehmen der Welt werden.“

Das Paar wollte zunächst ein Produkt entwickeln, das in ihrer dürren Gegend Wasser spart. Ihre Erfindung kann gleichzeitig Regenwasser und Sonnenstrahlen nutzen. Das Produkt erhielt den Spitznamen „Ulta Chaata“, weil es ein bisschen einem umgestülpten Regenschirm ähnelt.

Der Solar-Regenschirm hat ein elegantes Design aus rostfreiem Stahl, ist mit nur 50 kg sehr leicht und hat einen 4x4 Meter großen Schirm. Dort sind Solarmodule so eingebaut, dass das Regenwasser hindurchfließen kann. Das patentierte System fängt 45.000 Liter Regenwasser ein und filtert es, während die Solarzellen 400 kW Energie und Licht erzeugen. Der Ulta Chaata kann einzeln oder in Gruppen aufgebaut werden. So ist es möglich, ihn flexibel etwa auf Parkplätzen anzubringen, wo er Elektroautos aufladen kann. Zudem ist er auch als Sonnenschirm für Restaurants oder andere Außenbereiche nutzbar.

Testkunden des Unternehmens waren die Godrej Group, Immobilienhändler Rustomjee sowie die Krankenhäuser Poonawala und Masina. Als die Geschäfte immer besser liefen, konnte Think Phi dank der Finanzspritze des Tycoons Nimmagadda Prasad seinen Betrieb ausbauen. Heute hat Think Phi zwölf Mitarbeiter, darunter Ingenieure, Informatiker und Designer. Die Ulta Chaata-Familie hat mittlerweile zwei neue Modelle. Einer ist für Bushaltestellen oder Arbeitsplätze geeignet, wo man seine elektronischen Geräte aufladen kann.

Ein Solar-Regenschirm mit einer Spannweite von 20x20 Metern entwickelte die Firma auf Drängen von Chef von Tata Realty and Infrastructure, Sanjay G. Ubale. Der will ihn an Mautstellen auf Autobahnen einsetzen. „Die Zusammenarbeit mit Industrieführern verhilft neuen Firmen wie unserem zu mehr Kreativität“, sagt Priya. Die Unternehmen Tata, Mahindra, Godrej und weitere unterstützen das Start-up bei der Analyse und der Materialauswahl, um in neue Bereiche vorzudringen. Die Einzigartigkeit von Ulta Chaata liegt im edlen, funktionalen Design. „Ein gutes Design ist kein Erste-Welt-Privileg“, meint Priya Choksi.

Obwohl Think Phi Großes vorhat, hat das Unternehmen den kleinen Kunden nicht vergessen. Kürzlich kam ein Solar-Regenschirm auf den Markt zur Selbstmontage für zu Hause. Er wurde bereits in den USA und Australien an verschiedenen Orten getestet. Der Schirm macht bis zu 40.000 Liter Wasser nutzbar und leuchtet unabhängig vom Stromnetz.

Die größte Herausforderung für das Unternehmen war aber weder das Design noch die Technik. „Eigentlich war die größte Hürde die steuerliche Anmeldung unseres Unternehmens“, erklärt Samit Choksi. „Wir wollten uns nicht die Hände mit Schwarzarbeit schmutzig machen. Unser Unternehmen wurde für die Umwelt gegründet, also sollte es sich auch sauber anfühlen.“

Trotz des großen Erfolges wird das Unternehmen seinen Sitz möglicherweise bald nach Singapur verlegen, um auf den asiatisch-pazifischen Markt vorzudringen. „Oft schätzen indische Kunden innovative Produkte nicht, wenn sie aus dem eigenen Land kommen“, sagt Samit Choksi. „Singapur ist für sein Talent und seine Kreativität bekannt, hat gute Forschungsvoraussetzungen und ist für Start-up-Kapital sehr attraktiv. Das erleichtert uns, neue Geldgeber zu finden.“

Neues Kapital ist für das nächste Projekt von Think Phi unerlässlich. Es geht um umweltfreundliche mobile Energiespeicher. Die sollen einfach aufzubauen sein und einen Stromausfall überbrücken können. „Sie sind sieben Mal günstiger als Dieselgeneratoren und völlig sauber“, erklärt Samit Choksi. Die cleveren Innovationen von Think Phi könnten eine Erleichterung für Millionen Haushalte ohne Strom bieten – und schonen zudem die Umwelt.