Neues Kapital wird dringend gebraucht

Obwohl Think Phi Großes vorhat, hat das Unternehmen den kleinen Kunden nicht vergessen. Kürzlich kam ein Solar-Regenschirm auf den Markt zur Selbstmontage für zu Hause. Er wurde bereits in den USA und Australien an verschiedenen Orten getestet. Der Schirm macht bis zu 40.000 Liter Wasser nutzbar und leuchtet unabhängig vom Stromnetz.

Die größte Herausforderung für das Unternehmen war aber weder das Design noch die Technik. „Eigentlich war die größte Hürde die steuerliche Anmeldung unseres Unternehmens“, erklärt Samit Choksi. „Wir wollten uns nicht die Hände mit Schwarzarbeit schmutzig machen. Unser Unternehmen wurde für die Umwelt gegründet, also sollte es sich auch sauber anfühlen.“

Trotz des großen Erfolges wird das Unternehmen seinen Sitz möglicherweise bald nach Singapur verlegen, um auf den asiatisch-pazifischen Markt vorzudringen. „Oft schätzen indische Kunden innovative Produkte nicht, wenn sie aus dem eigenen Land kommen“, sagt Samit Choksi. „Singapur ist für sein Talent und seine Kreativität bekannt, hat gute Forschungsvoraussetzungen und ist für Start-up-Kapital sehr attraktiv. Das erleichtert uns, neue Geldgeber zu finden.“

Neues Kapital ist für das nächste Projekt von Think Phi unerlässlich. Es geht um umweltfreundliche mobile Energiespeicher. Die sollen einfach aufzubauen sein und einen Stromausfall überbrücken können. „Sie sind sieben Mal günstiger als Dieselgeneratoren und völlig sauber“, erklärt Samit Choksi. Die cleveren Innovationen von Think Phi könnten eine Erleichterung für Millionen Haushalte ohne Strom bieten – und schonen zudem die Umwelt.