Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hybridsysteme und Mini-Windparks

Windkraft in der Stadt Laut der Asociación Empresarial Eólica (Verband für Windenergie) lassen sich in Spanien bereits fast 20 Prozent des gesamten Strombedarfs durch Windenergie decken. (Foto: Cinco Dias)

Dank Finanzierungen des Zentrums für Forschungsförderung CDTI und Beiträgen von der Polytechnischen Universität Valencia entwickelte er eine neuartige Windkraftanlage, die sich aktuell in der Testphase befindet. „Unser Ziel ist die Reduzierung der Arbeits- und Produktionskosten um 70 Prozent“, erklärt Bornay. Zudem soll die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen um 20 Prozent gesteigert werden und die neue Anlage vor allem in städtischen Gebieten zum Einsatz kommen. „Wir peilen Installationskosten zwischen 2.000 und 2.500 Euro pro Kilowatt Nennleistung an“, sagt Bornay.

Auch Julio Amador von der Polytechnischen Universität Madrid glaubt, dass das wahre Potenzial kleiner Windkraftanlagen in den Städten liegt. „Vertikalrotoren können für Gebäude sinnvoll sein. Ein Beispiel hierfür ist das Gebäude des Bauunternehmens Sacyr S.A. in der Paseo de la Castellana“, sagt Amador. Aber auch Luxushotels und Wahrzeichen der Stadt würden sich für kleine Windmühlen eignen.

Derzeit werden kleine Windkraftanlagen in Spanien aber hauptsächlich für Wasserpumpen in der Landwirtschaft eingesetzt, normalerweise als Photovoltaik-Wind-Hybridsysteme, oder in wenigen Fällen auch zur Stromnetzversorgung über Mini-Windparks. Künftig könnten kleine Windkraftanlagen aber auch Innenstadthäuser mit grüner Energie versorgen und die Handy-Akkus von Touristen wieder volltanken.