Windkraft wieder bezahlbar machen

Windräder Derzeit werden kleine Windkraftanlagen in Spanien aber hauptsächlich für Wasserpumpen in der Landwirtschaft eingesetzt. (Foto: Cinco Dias)

Die Reformen bremsten den „Aktionsplan für erneuerbare Energien 2011-2020“, mit dem bis 2015 etwa 20.000 kleine Windkraftanlagen pro Jahr installiert werden sollten. Julio Amador, Leiter des Masterstudiengangs Erneuerbare Energien und Umwelt an der Polytechnischen Universität Madrid (UPM), schätzt die tatsächliche Anzahl der im ganzen Land installierten Anlagen nur auf rund 9.000 Mühlen.

Die Situation wird zudem durch übertrieben aufwändige Bürokratie erschwert. So benötigt es etwa zahlreiche Genehmigungen von regionalen und nationalen Behörden, um Kleinwindanlagen errichten zu dürfen. Hinzu kommt, dass der Aufwand für kleine Projekte genauso hoch ist wie für große Projekte. „Eine Installation wie unsere sollte eigentlich innerhalb von drei Monaten stehen und laufen“, klagt Unternehmer Bornay. „In Wirklichkeit rennt man aber nach eineinhalb Jahren immer noch von einer Regierungsstelle zur nächsten“.

Eine weiteres Problem sind die Produktionskosten. „Es ist ein Teufelskreis. Wo keine Nachfrage ist, ist auch kein Markt und man kann nicht wachsen“, erklärt Bornay. Seine Windkraftanlagen kosten 5.000 Euro pro Kilowatt Nennleistung. Wer den Strombedarf seines Hauses mit einer kleinen Windkraftanlage decken will, läge bei Gesamtkosten von etwa 15.000 Euro. Denn ein spanischer Durchschnittshaushalt verbraucht etwa 3.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr.

Wäre der „Aktionsplan für erneuerbare Energien 2011-2020“ wie geplant umgesetzt worden – ohne die Kürzungen von Subventionen und garantierten Einnahmen von 2013 – würden die Kosten für eine Kleinwindanlage heute vermutlich bei nur 1.900 Euro pro Kilowatt Nennleistung liegen, erklärt Bornay. Der Windenergiepionier weiß, dass es bis auf weiteres nur einen Weg gibt, Windkraft wieder bezahlbar zu machen – über Innovationen. So lassen sich die Produktionskosten reduzieren und die Effizienz steigen. In den vergangenen drei Jahren arbeitete Bornay daher an einem anspruchsvollen Projekt mit dem Namen „I+D“.