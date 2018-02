Energiewende Wie die Politik die Brennstoffrevolution verpasst

Der Methode, Strom in Brennstoffe umzuwandeln, bescheinigt die Industrie eine große Zukunft. Jetzt ist die Politik am Zug.

BerlinDie Welt soll klimaneutral werden. Bis 2050, so das Ziel der Bundesregierung, wird im Industrieland Deutschland kaum noch Kohlendioxid emittiert. Strom, der CO2-frei mittels Wind und Sonne produziert wird, ist ein wichtiger Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen.

Aber Strom taugt nicht für jeden Zweck. Was geschieht in den Anwendungsbereichen, in denen wir heute Öl, Gas oder Kohle verbrennen, etwa fürs Beheizen von Gebäuden, für industrielle Prozesse und natürlich um mit dem Auto von A nach B zu kommen? Schwer vorstellbar sind derzeit auch batteriebetriebene Schwerlaster, Passagierjets oder Containerschiffe. Und auch das Beheizen von Gebäuden mittels Strom stößt an Grenzen. Die zusätzliche Belastung der Stromnetze wäre immens.

Doch es gibt eine klimaneutrale Alternative. Das Zauberwort heißt „Power to X“. Damit ist die Umwandlung von Strom in Brennstoff gemeint. Power to X beruht auf dem seit zweihundert Jahren erprobten Verfahren der Elektrolyse. Dabei wird Strom in Wasserstoff umgewandelt.

Der Wasserstoff lässt sich direkt verbrennen oder aber in Methan oder synthetische Kraftstoffe umwandeln. Entscheidend ist: Wenn der eingesetzte Strom aus erneuerbaren Quellen stammt, ist der so hergestellte Brennstoff klimaneutral. Nicht nur das: Man kann ihn gut und kostengünstig speichern und transportieren.

Das ist alles keine Hexerei, sondern bereits Realität. Zwei Beispiele von vielen: Audi betreibt im niedersächsischen Werlte seit 2013 eine Anlage, in der aus Ökostrom per Elektrolyse zunächst Wasserstoff und in einem weiteren Schritt Methan erzeugt wird.

Dieses Methan, das auch synthetisches Erdgas genannt wird, treibt den „Audi A3 g-tron“ an, zusätzlich wird Gas ins öffentliche Gasnetz eingespeist. Mit dem erzeugten Gas können rechnerisch 1.500 Audi jeweils 15.000 Kilometer pro Jahr kohlendioxidneutral fahren.

Oder Enertrag: Seit 2011 erzeugt das Unternehmen aus Dauerthal bei Prenzlau mittels Elektrolyse aus Windstrom „grünen Wasserstoff“, der unter anderem zu Heizzwecken, zur Betankung von Autos und Bussen und in industriellen Prozessen eingesetzt wird.

Doch der großtechnische Maßstab ist bislang noch nicht erreicht. Die erforderlichen Technologien stünden „noch in den Anfangsstadien der Entwicklung“ heißt es in einer noch unveröffentlichten Studie, die das Beratungsunternehmen Frontier Economics für den Energiekonzern Innogy angefertigt hat.

In der Studie, die dem Handelsblatt vorliegt, heißt es, es sei „mit bedeutsamen Lern- und Skaleneffekten zu rechnen“. Die Autoren verweisen darauf, dass beispielsweise in den Elektrolyse-Technologien in den vergangenen Jahren signifikante Kostensenkungen von bis zu 80 Prozent zu beobachten gewesen sein. Weitere technologische Fortschritte ließen weitere Kostendegression erwarten, schreiben sie.

Hinsichtlich der Kosten gab es kürzlich bereits konkrete Prognosen zu lesen. In einer Ende vergangenen Jahres veröffentlichten Studie von Deutscher Energie-Agentur (Dena) und dem Beratungsunternehmen Ludwig Bölkow Systemtechnik (LBST) heißt es, derzeit lägen die Kosten für Powert-to-X-Brennstoffe bei „bis zu 4,5 Euro pro Liter Dieseläquivalent“. Ein „Zielkostenniveau von etwa einem Euro pro Liter Dieseläquivalent“ erscheine aber erreichbar.