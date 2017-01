Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

45.000 Tote pro Jahr

Krakau im Smog-Dunst Laut WHO lagen 33 der 50 meistverschmutzten EU-Städte im Jahr 2016 in Polen. (Foto: dpa)

Zum Gesundheitsrisiko wird nicht nur der Smog, der laut WHO Atemwegserkrankungen, Herzinfarkte und Krebs verursachen kann und nach PAS-Angaben jährlich zum vorzeitigen Tod von rund 45.000 Polen führt. Die Gefahr äußert sich auch unmittelbar: Allein in diesem Winter starben polnischen Behörden zufolge bereits 30 Menschen an Kohlenmonoxid-Vergiftungen, weil sie giftige Gase aus veralteten Öfen einatmeten.

Inzwischen haben Temperaturanstieg, Wind und Schnee die Smog-Situation in Polen zwar vielerorts etwas entschärft, die schlechte Luft aber bleibt weiter Thema – und führt zu Kontroversen. Die Regierung lehnt es ab, die Menschen im Land bei hoher Feinstaubbelastung früher und damit öfter zu warnen. Dann würden sie die Gefahr bald nicht mehr ernst nehmen, meint das Umweltministerium und verteidigt die von der Regierung festgelegten Grenzwerte.

Anti-Smog-Aktivisten sehen das kritisch. „Smogalarm ist ein gutes Mittel, die Bürger zu informieren, dass etwas nicht in Ordnung ist“, sagt Siergiej. Doch immerhin lassen ihn Ankündigungen der Regierenden hoffen, mit baldigen Richtlinien für Öfen und Brennmittel gegen die Luftverschmutzung vorzugehen. „Vielleicht hat die lange Smog-Episode nun etwas in Gang gebracht.“