100 Millionen Windstößen ausgesetzt

Windradforschung im Windkanal Am Windlab in Oldenburg simulieren Forscher die Turbulenzen, denen Windräder ausgesetzt sind. (Foto: dpa)

Ist der Windkanal das Herzstück des Wind-Labors, dann ist das sogenannte Aktive Gitter das Kernstück des Windkanals. 80 Elektromotoren und 40 unterteilbare Achsen mit variablen Klappen erzeugen das Chaos im Windkanal, sollen also den Windverhältnissen in der Natur möglichst nahe kommen.

„Wir können Böen schon reproduzieren“, so der Physiker Lars Kröger, der für das Gitter verantwortlich ist. Der Wind wird von vier Ventilatoren erzeugt, mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern durch das Gitter gedrückt und trifft entsprechend turbulent auf die Modellanlagen.

Zwar betreibt das Windlab vor allem Grundlagenforschung. Die dürfte aber für Unternehmen der Windkraftbranche bei der Planung zukünftiger Anlagengenerationen wichtig sein. An Land (On-Shore) rechnet man bei einer Windkraftanlage mit einer Betriebszeit von rund 25 Jahren, auf See (Off-Shore) mit 20 Jahren.

An den rund 27.500 Windrädern – 96 Prozent davon stehen an Land – drehen sich in Deutschland jeweils drei Flügel. Macht insgesamt 82.500 Einzelflügel. Auch Turm und Turbine müssen Turbulenzen standhalten. Bei einer Betriebszeit von 20 Jahren ist die Anlage bis zu 100 Millionen Windstößen ausgesetzt, was extreme Herausforderungen an Material und Technik stellt, erläutern die Oldenburger Forscher.

Dabei werden Windkraftanlagen und damit auch die Angriffsfläche immer größer. „Das ist wie bei Segelschiffen: Je größer das Segel, desto mehr Wind wird genutzt. Je größer die Rotorblätter, desto größer der Energieertrag“, beschreibt Bernd Eilitz, ein Sprecher bei Siemens Wind Power, den Trend. Bei Siemens misst der längste Flügel 75 Meter, er ist 35 Tonnen schwer. In Cuxhaven baut Siemens bald die neuesten getriebelosen Generatoren mit einer Leistung 7 und 8 Megawatt.

Das Ziel in Deutschland ist klar: Immer mehr Strom soll nach dem Willen der Bundesregierung aus erneuerbaren Quellen stammen. Schon heute liefern allein die Windkraftanlagen rund 14 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms – Tendenz steigend.