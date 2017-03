 Gasblasen im Permafrostboden: Sibiriens zitternde Tundra

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Schwarze Löcher in der Tundra Die Satellitenaufnahme zeigt einige der Krater, die durch aufplatzende Gasblasen im sibirischen Permafrostboden entstanden. (Foto: Nasa Earth Observatory)

HeidelbergIn den letzten Jahren tauchten immer wieder mysteriöse Krater in Sibirien auf, die sich mit Wasser füllten und wegen ihres dunklen Aussehens „Schwarze Löcher“ genannt wurden. Verursacht wird das Phänomen wahrscheinlich durch die Explosion von Methanblasen, die sich im Untergrund gebildet hatten, bis der Druck zu groß wurde und sie sich schlagartig entleerten.

Ereignisse dieser Art scheinen auf den betroffenen Halbinseln Jamal und Taimyr in Nordrussland regelmäßig vorzukommen, denn die Region ist übersät mit runden Seen. Die Rate, mit der sie sich bilden, scheint mittlerweile jedoch in die Höhe zu schnellen.

Während auf der ebenfalls betroffenen Bely-Insel nördlich von Jamal im Jahr 2016 nur 15 Methangasblasen im Untergrund gezählt werden konnten, meldet die Zeitung Siberian Times nun 7000 derartige Aufwölbungen. „Wir nennen es die zitternde Tundra“, zitiert das Blatt Alexey Titovsky von der Wissenschaftsbehörde der Region.

Ein großer Teil dieser Blasen könnte in den nächsten Monaten explodieren, wenn die Temperaturen steigen und die mikrobielle Methanproduktion im Boden wieder anwächst. Damit gelangt ein sehr potentes Treibhausgas in die Atmosphäre, das rund 30-mal klimawirksamer ist als Kohlendioxid und den Klimawandel noch stärker antreibt.