Wertvolle Mineralien locken

Seeberg-Bewohner Diese Kalamar-Art (Stoloteuthis) wurde auf einer IUCN-Seeberg-Expedition im November 2009 entdeckt. (Bild: Sarah Gotheil/IUNC/dpa) (Foto: dpa)

Bei der Ausbeutung der Meere sind aber auch die Seeberge selbst im Visier, sagt Biologe Christiansen. Er hat im Atlantik und im Mittelmeer schon selbst Seeberge erforscht. Im Pazifik gebe es in etwa 1000 Meter Tiefe Berge mit Plateau, die einen Mineralienabbau möglich machten. Manche Berge hätten Ferromangankrusten, bei 20 Zentimeter Dicke werde der Abbau womöglich attraktiv.

„Aber wenn man diese Krusten abbaut, bleibt kein Auge trocken“, sagt er. Dann würden alle Organismen in Bodennähe zerstört. Deshalb sei der Schutz so wichtig. „Ich kann nur schützen, was ich verstehe und kenne“, sagt auch Reuter.

Mit der Crew dürften es rund 70 Menschen an Bord der „Marion Dufresne“ sein, sagt Spadone. Sie war bereits 2011 bei einer Expedition dabei, an Bord der „RRS James Cook“. Dieses Mal betreut sie die Expedition vom Sitz der IUCN in Gland bei Genf.

So viele Leute auf begrenztem Raum, das sei speziell. „Aber die „Marion Dufresne“ ist 120 Meter lang, da kann man sich leicht aus dem Weg gehen.“ Bis sich der Körper an das ständige Schwanken gewöhnt habe, hingen immer einige seekrank an der Reling. Ihr Tipp: „Immer etwas essen. Ohne etwas im Magen ist es noch schlimmer.“