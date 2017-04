Wilder Westen in internationalen Gewässern

Ökosystem Seeberg Eine bunte Lebensgemeinschaft aus Korallen, Seeanemonen, Manteltiere wie Seescheiden, Schwämme und Seelilien bevölkert diesen Felsen eines Seebergs im südlichen Indischen Ozean. (Bild: NeRC/IUCN/dpa) (Foto: dpa)

Plankton, Algen, Nesseltiere wie Korallen – das alles lockt kleine Fische an, die wiederum große Fische anlocken. Das höchst artenreiche Korallendreieck zwischen Borneo, den Philippinen und Papua-Neuguinea in Südostasien gilt etwa als Kinderstube von Fischarten wie dem Thunfisch, die nur dort heranwachsen können – wenn Fischereiflotten dort nicht ihre riesigen Netze auswerfen.

„In solchen entlegenen Ökosystemen gibt es oft einen ganz eigenen Artenpool“, sagt Hauke Reuter vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen. „Der Austausch mit anderen Ökosystemen ist sehr begrenzt. Da kann man zu grundlegenden Erkenntnissen kommen, etwa wie spezifische Artengemeinschaften und Nahrungsnetze funktionieren. Wenn der Berg sehr isoliert ist, kann man womöglich einmalige evolutionäre Entwicklungen dokumentieren.“

Bei den Vereinten Nationen wird gerade über neue Regeln beraten, um das Seerechtsübereinkommen von 1994 zu stärken. Es bestimmt etwa, wie viele Kilometer Küstengewässer Länder als exklusive Wirtschaftszonen beanspruchen können.

„Aber in den internationalen Gewässern ist es ein bisschen wie im Wilden Westen“, sagt Spadone. Jeder mache, was er wolle. Im Sommer ist das nächste Expertentreffen in New York. Da will die IUCN mit den Expeditionsergebnissen belegen, wie einzigartig und deshalb schutzwürdig Seeberge sind.

„In diesen Ökosystemen gibt es Fische, die erst mit 30, 40 Jahren fortpflanzungsfähig sind“, sagt Spadone. „Und es gibt Korallenbäume, die in 1000 Jahren nur eineinhalb Meter groß geworden sind.“ Dieses Zeitlupentempo bedeute, dass eine Erholung praktisch unmöglich sei, wenn die Habitate einmal durch Schleppnetze zerstört oder die Lebewesen durch Überfischung dezimiert seien.

An den Walters-Untiefen ist das besonders brisant. Weil die Bergspitzen nur wenige Meter unter der Meeresoberfläche sind, tummeln sich dort Fische und sogar Seevögel. Kommerzielle Hochseeflotten haben schon mitbekommen, dass dort reiche Fischgründe sind.