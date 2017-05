Welche Pflanzen befallen die Plagegeister als nächstes?

Eine Option könnte auch das Aussetzen einer asiatischen Wespenart sein, die sich von Verwandten der Schädlinge ernährt. Jede dieser Strategien birgt allerdings Risiken, und es ist unklar, ob sich so die invasive Art aus dem Ökosystem verdrängen ließe.

Das Schilf an der Mississippi-Mündung erfüllt eine wichtige Funktion im Ökosystem: Die Wurzeln der zweieinhalb Meter langen Wasserpflanzen schützen die Küstenlinie vor Erosion, die an dem exponierten Ufer seit langem ein Problem ist. Die Pflanzen, die zum Teil selbst invasiv sind, haben sich in einigen Regionen entlang des Mississippis in der Vergangenheit sehr schnell ausgebreitet, weshalb mancher Anwohner ihr Absterben begrüßen dürfte.

Biologen warnen jedoch vor dieser Haltung: Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Insekten weitere Pflanzen befallen, nachdem sie sämtliches Schilfrohr vernichtet haben.