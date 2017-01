„Das ist aberwitzig“

Die Studie von Wissenschaftlern aus den US-Staaten Alaska, Washington und Kalifornien sowie aus der kanadischen Provinz British Columbia zeigt das Ausmaß und die Orte des Baumsterbens in Kanada und den Vereinigten Staaten auf. Auf einer Fläche von mehr als 4000 Quadratkilometern mit Alaska-Zedern – zumeist nördlich von Vancouver Island in British Columbia – wurde eine Sterblichkeit von über 70 Prozent beobachtet. Damit verbleiben zwar noch 52.000 Quadratkilometer, aber viele der Bäume werden verwundbar sein, wenn die vorausgesagte Erwärmung eintritt.

Die Wissenschaftler entdeckten wenig Baumsterben in höher gelegenen Gebieten der US-Staaten Washington und Oregon, wo die Schneedecken nicht dünner geworden sind und die Wurzeln somit nicht Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt waren. Es gibt auch einige Gebiete, so in Teilen von Vancouver Island, wo kein Schnee liegt und Alaska-Zedern wachsen. Dort aber sinkt die Quecksilbersäule niemals so tief, dass die Wurzeln gefrieren, wie Buma erläutert.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf diese Baumart haben Wissenschaftler veranlasst, auch andere möglicherweise verwundbare Bäume mit Flachwurzeln genauer unter die Lupe zu nehmen – so etwa Zuckerahorn und Gelb-Birken. Die US-Forstbehörde arbeitet an einem Baumatlas, der 132 Arten umfasst und deren derzeitige und künftige Verteilung unter Berücksichtigung der Klimawandel-Prognosen dokumentiert. Eine Entscheidung darüber, ob die Alaska-Zeder als bedroht oder gefährdet eingestuft wird, soll im September 2019 fallen.

Owen Graham, Vorsitzender des Alaska Waldverbands, einer Handelsvereinigung der Holzindustrie, ist gegen einen solchen Schritt. Das Sterben von Alaska-Zedern im vergangenen Jahrhundert sei in Phasen erfolgt und natürlich gewesen, sagt er. Gestorbene Bäume seien durch neue ersetzt worden. „Die ganz Sache ist nichts anderes als ein dummer Versuch, die Versorgung mit Holz noch komplizierter zu machen“, sagt er. „Das ist aberwitzig.“