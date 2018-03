 Mikroben im Alltag: Winzige Survival-Spezialisten besiedeln unsere Spülmaschinen

Die wahren Überlebenskünstler unter den Mikroben findet man nicht in Wüsten, Kältezonen oder der Tiefsee. Tatsächlich leben sie mitten unter uns.

Besonders zähe Mikroben überleben auch ein heißes Bad im Geschirrspüler. (Foto: picture-alliance) Überleben in der Spülmaschine

HeidelbergAls Laie geht man davon aus, dass in einer Spülmaschine nur Geschirr und Besteck überleben, Bakterien und Pilze hingegen über den Jordan gehen. Dem ist allerdings nicht so, wie Mikrobiologen schon seit einigen Jahren wissen. In einem Durchschnittshaushalt bildet die Küche eine Art multikulturelles Ballungsgebiet für Mikroorganismen. Und die wahren Überlebenskünstler unter den Kleinstlebewesen hausen ausgerechnet in der Spülmaschine, wie eine aktuelle Studie in der Fachzeitschrift Applied and Environmental Microbiology nahelegt.

Das Team um Prem Krishnan Raghupathi von der Universität Kopenhagen wollte wissen, welche Lebewesen den unwirtlichsten Bedingungen im Haushalt widerstehen können. Dazu entnahmen die Mikrobiologen Proben aus 24 Spülmaschinen. Darin entdeckten sie vor allem für ihre Robustheit bekannte Bakterien der Gattungen Pseudomonas, Escherichia und Acinetobacter. Diese sind überwiegend harmlos, doch manche können Menschen mit schwachem Immunsystem gefährlich werden.

Bei den neueren Spülmaschinen bildete zuerst der Hefepilz Candida erste Kolonien; später gesellten sich vor allem die Hefegattungen Cryptococcus und Rhodotorula dazu, die bei Immunschwäche eine Pilzinfektion im Blut auslösen können. In jeder dritten Maschine spürten die Forscher außerdem die pathogenen Pilze Exophiala und Aureobasidium auf. Schwarzer Hefepilz war in jedem dritten Gerät

2011 hatte ein Team aus Slowenien, China und den Niederlanden den schwarzen Hefepilz Exophiala dermatidis ebenfalls in rund jeder dritten der weltweit untersuchten 189 Spülmaschinen gefunden. Der Pilz besiedelt den Menschen selten, kann dann allerdings neben Hauterkrankungen auch tödliche Infektionen verursachen.

Immerhin: Im Gegensatz zu anderen Keimen würde er sich auf Porzellan nicht festsetzen, beruhigen die Wissenschaftler. Er könne aber mit der Atemluft in den Körper eindringen, wenn man die Maschine nach dem Spülgang zu früh öffne und den heißen Dampf einatme.

Raghupathi und seine Kollegen beobachteten, dass auf Gummidichtungen vor allem gemischte Biofilme aus Pilzen und Bakterien Schutz gegen harsche Umwelteinflüsse böten – wie auch in den meisten natürlichen Umgebungen Mikroorganismen nicht isoliert lebten, sondern komplexe Gemeinschaften bildeten. In den Biofilmen dominierten Bakterien der Gattungen Gordonia, Micrococcus und Exiguobacterium.

Letztere zählen zu jenen Bazillen, die sowohl in heißen Quellen wie im sibirischen Permafrost überleben können. Häufig zeigten sich auch die Stämme TM7 und Meiothermus, die dank spezifischer Organellen leicht an Oberflächen kleben und kurzzeitig bis zu 70 Grad Celsius tolerieren.