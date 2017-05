Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gigantischer Kreisel aus Meeresströmungen

Tropenidyll im Südpazifik Henderson Island gehört zum britischen Überseeterritorium Pitcairn, eine der abgelegensten Inselgruppen der Erde. (Foto: PNAS/Jennifer Lavers)

Wo sich dies noch nachvollziehen ließ, wiesen Beschriftungen der Müllteile darauf hin, dass der meiste Kunststoff aus Asien und Südamerika stammte. Ein Teil davon stammte wahrscheinlich direkt von Fischtrawlern, die in diesem Teil des Pazifiks auf Fangfahrt gehen – rund acht Prozent der Überreste ließen sich direkt auf Fischerei zurückführen, etwa Netze oder Bojen.

Henderson liegt zudem am westlichen Rand des Südpazifikwirbels. Dieser gigantische Kreisel aus Meeresströmungen transportiert ebenso gewaltige Mengen an Plastikmüll von den südamerikanischen Küsten und speichert diesen teilweise für Jahre zwischen, bis der Abfall in die Tiefsee sinkt, zerfällt oder wieder angeschwemmt wird.

An Land leiden verschiedene Tierarten unter dem Dreck der Zivilisation. Meeresschildkröten, die den Strand zur Eiablage aufsuchen, meiden stark verschmutzte Abschnitte. Seevögel verheddern sich mitunter in dem Material, und die Artenvielfalt von wirbellosen Tieren sinkt. Weltweit gefährdet Plastikmüll auf irgendeine Weise bereits mehr als die Hälfte aller Seevogelarten, darunter auch solche, die auf Henderson nisten.

Trotz zahlreicher Studien ist weiterhin ungeklärt, wie viel Kunststoff aktuell im Meer schwimmt. Die Schätzungen reichen von mehreren hunderttausend bis zu mehreren Millionen Tonnen. Und ebenfalls nur grob geschätzt ist die Menge, die mittlerweile in die Tiefsee abgesunken ist, im Meereis gefangen oder so stark zerrieben wurde, dass sie als Nanopartikel in die Nahrungskette gelangte.

Auf Hawaii beschrieben Geologen bereits ein neues Gestein namens Plastiglomerat, das aus geschmolzenem Kunststoff und erstarrter Lava besteht. Jährlich werden 300 Millionen Kunststoff produziert, nur ein verschwindend geringer Anteil wird jedoch nach Gebrauch recycelt.