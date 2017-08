Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lockruf der Rohstoffe

Fachleute befürchten allerdings, dass die Schäden durch solche Tsunamis in Zukunft häufiger werden. Denn der Klimawandel macht viele bisher hart gefrorene Bergflanken instabil. Die Arktis erwärmt sich derzeit stärker als jede andere Region des Planeten, die Bergflanken tauen ab – und die Erosion holt nach, was das Eis über Jahrtausende hinweg verhinderte.

Auch die Gletscher selbst stützen die Wände der von ihnen ausgehöhlten Täler. Ziehen sie sich zurück, kann das Gestein abrutschen. Allein in Alaska werden diverse große Erdrutsche in den letzten paar Jahren diesen beiden Klimaeffekten angelastet.

Doch das Gefahrenpotenzial steigt nicht nur, weil es mehr Erdrutsche gibt und häufigere Tsunamis auch eine höhere Chance haben, eine der spärlichen Ortschaften zu treffen. Das größere Problem ist, dass der Mensch immer weiter in die Gefahrengebiete vordringt. Mit dem Verschwinden des Meereises in der Arktis wird der bisher bestenfalls von Eisbrechern befahrene Nordozean für die Schifffahrt und vor allem die Jagd nach Ressourcen zugänglich.

Klimaschutz hin oder her – zu verlockend ist die Aussicht auf Öl, Gas und andere Rohstoffe, die das Eis lange menschlichem Zugriff entzogen hatte. Norwegen gab im Juni 2017 insgesamt 93 Regionen in der Barentssee für die Suche nach Öl frei – wohl nur der Anfang eines Zustroms von Menschen und Infrastruktur in die Arktis.

Die womöglich verhängnisvollste Anziehung allerdings geht von der Kombination aus Eis und Fels selbst aus: Schon jetzt ankern Kreuzfahrtschiffe regelmäßig in den von Erdrutschen bedrohten Fjorden von Alaska – und auch die offizielle Tourismus-Website von Grönland wirbt offensiv für Fahrten entlang der Fjordküsten.