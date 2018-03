 Neuer UNO-Bericht: Ozonschicht regeneriert sich

Es gibt auch gute Nachrichten: Bis 2050 könnte sich die Ozonschicht in weiten Teilen regeneriert haben. Im Unterschied dazu reichen die Anstrengungen gegen den Klimawandel noch bei weitem nicht aus.

Dem Bericht zufolge dürfte die Ozonschicht in den mittleren Breitengraden und in der Arktis vor der Mitte des Jahrhunderts ihren Zustand aus den 1980er Jahren wieder erreicht haben, in der Antarktis etwas später. (Foto: Reuters)

ParisDie weltweiten Maßnahmen zum Schutz der Ozonschicht zeigen Wirkung: Bis zum Jahr 2050 werde sich die Ozonschicht über der Erde in weiten Teilen regenerieren können, hoben die Vereinten Nationen in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervor. Gleichzeitig wird darin zu dringenden Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung aufgerufen.

In dem von fast 300 Wissenschaftlern aus 36 Ländern verfassten Bericht wird festgestellt, dass das Protokoll von Montréal zum Schutz der Ozonschicht aus dem Jahr 1987 eine entscheidende Rolle gespielt habe. Dadurch könnten von heute bis zum Jahr 2030 zwei Millionen Hautkrebsfälle jährlich vermieden werden. Ohne dieses Protokoll hätten sich die Stoffe, die die Ozonschicht schädigen, bis 2050 verzehnfachen können.

Durch das Protokoll wurde ein schrittweises Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) möglich. Diese Substanzen schädigen die Ozonschicht, die zwischen zehn und 50 Kilometer Höhe über der Erde liegt und ultraviolette Sonnenstrahlen abhält.

Dem Bericht zufolge dürfte die Ozonschicht in den mittleren Breitengraden und in der Arktis vor der Mitte des Jahrhunderts ihren Zustand aus den 1980er Jahren wieder erreicht haben, in der Antarktis etwas später.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und das UN-Umweltprogramm (UNDP), die den Bericht veröffentlichten, riefen dazu auf, mit derselben internationalen Geschlossenheit und Eindringlichkeit gegen den Klimawandel vorzugehen. Vor allem Fluorkohlenwasserstoffe, die seit fast 30 Jahren als Ersatz für Ozonschicht-schädigende Substanzen verwendet werden, hätten einen Treibhaus-Effekt. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der WMO hat die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre einen neuen Höchststand erreicht.

Ein Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Klimawandel unter UN-Schirmherrschaft soll am 23. September in New York stattfinden.