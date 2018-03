Pilotprojekt in Israel Aus Hausmüll wird Plastik

Müllberge sind ein weltweites Problem. Eine israelische Firma hofft, dass sie das langfristig ändern kann – durch ein Verfahren, das Abfälle in Plastik umwandelt.

Ein israelisches Unternehmen will aus Hausmüll Kunststoff herstellen. (Foto: AP) Müllhalde bei Kibbutz Zeelim (Israel)

Kibbuz ZeelimChristopher Sveen steht vor einem Haufen Müll, der in der Wüstenhitze vor sich hin rottet. Falken und Geier kreisen in der Luft. „Das ist die Goldmine der Zukunft“, sagt der Mann mit einem Blick auf die Abfälle. Und vielleicht hat er Recht. Sveen ist Betriebsdirektor von UBQ, einer israelischen Firma, die ein Verfahren zur Umwandlung von Haushaltsmüll in Plastik entwickelt hat.

Das Unternehmen betreibt eine Pilotanlage und eine Forschungseinrichtung im Kibbuz Zeelim am südlichen Rand der Negev-Wüste. Die kleine Anlage kann pro Stunde eine Tonne städtischen Müll verarbeiten.

Das ist eine relativ kleine Menge und würde nicht ausreichen, um den Anforderungen auch nur einer mittelgroßen Stadt zu entsprechen. Aber UBQ plant nach eigenen Angaben eine Erweiterung und hofft, dass das patentierte Verfahren eines Tages die Müllkippen weltweit überflüssig macht – wenn sich die Technologie als langfristig zuverlässig und wirtschaftlich vernünftig erweist.

„Wir verwenden etwas, das nicht nur keinen Nutzen hat, sondern unserem Planeten auch viel Schaden zufügt, und wir sind in der Lage, es in Dinge zu verwandeln, die wir jeden Tag gebrauchen“, sagt Albert Douer, Vorstandsmitglied des Unternehmens. Das produzierte Material könne als ein Ersatz für konventionelles petrochemisches Plastik und Holz dienen – was den Ölverbrauch und das Abholzen von Wäldern verringern würde.

UBQ hat mittlerweile umgerechnet gut 24 Millionen Euro von privaten Investoren zusammenbekommen. Einer der Finanziers ist Douer, der als Topmanager des internationalen Plastik-Konglomerats Ajover Darnel Group arbeitet. Dem Beirat von UBQ gehören namhafte Wissenschaftler an, so Chemie-Nobelpreisträger Roger Kornberg, Biochemiker Oded Schosejow von der Hebräischen Universität Jerusalem und die frühere EU-Kommissarin für Klimaschutz, Connie Hedegaard.

Und wie funktioniert das Ganze? Firmenchef Jack Bigio zeigt auf Bündel von Abfällen, die von einer örtlichen Müllhalde stammen. Nach seiner Schilderung werden als erstes Gegenstände wie Glas, Metall und Mineralien aussortiert, die sich Recyceln lassen. Dann wird der verbleibende Müll getrocknet und zu Puder zermalmt – seien es Bananenschalen, Hühnerknochen, Hamburger-Reste, schmutziges Plastik oder schmutzige Kartons, wie Bigio erklärt. Aus dem Puder entsteht anschließend in einer Reaktionskammer ein plastikähnliches Kompositmaterial.

Nach Angaben von UBQ werden in dem Verfahren kein Kohlendioxid oder giftige Nebenprodukte erzeugt. Es erfordere außerdem nur wenige Energie und benötige kein Wasser.