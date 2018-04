Smart Meter Beim Stromzähler stockt die Digitalisierung

Bis 2020 sollen sich die Umsätze für Smart-Home-Technik laut einer Prognose von Statista in Deutschland auf rund acht Milliarden Euro summieren – bei Wachstumsraten von 40 Prozent pro Jahr. Möglichkeiten, sich ins vernetzte Heim zu hacken, gibt es also mehr als genug. Das reicht von ungeschützten Smartphone-Apps über schlecht gesicherte Verbindungen zwischen Handy und Smart-Home-Zentrale bis zu Schwachstellen in den Onlineportalen der Anbieter.