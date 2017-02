Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Wurst für den Verhungernden

Totes Meer Die stetige Austrocknung des Toten Meeres bedroht nicht nur dessen Existenz, sondern auch die Grundwasserressourcen der Region. (Foto: dpa)

Der deutsche Geologe Stephan Kempe von der Technischen Universität Darmstadt sieht das internationale Projekt jedoch als kleineres Übel. „Natürlich wäre es schöner, wenn man den Jordan reanimieren könnte“, sagt Kempe. „Aber das ist nicht realistisch.“

Das Frischwasser – auch in den Oberläufen – werde von Syrien, Jordanien, Israel und den Palästinensern gebraucht, insbesondere angesichts der Flüchtlingskrise. Selbst wenn der Jordan wieder in voller Kraft fließen sollte, würde das nicht zu einem Ansteigen des Wasserpegels im Toten Meer, sondern nur zu einer Stabilisierung der Lage führen, erklärt er.

Bei der Beurteilung des umstrittenen „Friedenskanals“ vergleicht Kempe das Tote Meer mit einem vom Sterben bedrohten Menschen. „Wenn Sie am Verhungern sind, und ich biete Ihnen eine Grillwurst an, die vielleicht irgendwann in der Zukunft mal Krebs auslöst – lehnen Sie dann ab?“