In Hinterhöfen verbrannt

Geräteschrott-Recycling in Südkorea Nur wenige in Ostasien haben Recycling-Regelungen für elektronischen Müll. Südkorea gehört dazu. (Foto: AFP)

Lediglich in Südkorea, Taiwan und Japan gibt es laut dem Bericht bereits seit den 1990er Jahren Recycling-Regelungen für elektronischen Müll. In Indonesien, Thailand und Kambodscha sei es hingegen üblich, dass der Schrott in Hinterhöfen verbrannt werde, um wertvolle Metalle wie beispielsweise Kupfer zu gewinnen.

Asien ist der weltweit größte Markt für Elektrogeräte und -zubehör. Vom Volumen her wird dort fast die Hälfte der weltweit verkauften Gerätschaften an den Mann gebracht. Nirgends auf der Welt ist die Elektroschrottmenge größer.

Rüdiger Kühr, einer der Autoren der Studie, erklärte, die Menge des Schrotts sei höher als von den Regierungen geschätzt. Für Entscheidungsträger und Verbraucher solle sie ein Weckruf sein.

„Wir alle profitieren in einem bestimmten Umfang vom Luxus dieser elektrischen und elektronischen Produkte, sie machen unser Leben einfacher, manchmal auch komplizierter“, sagte er. Wolle man so weiterleben, müsse man die vorhandenen Ressourcen wiederverwerten, die sich in den Geräten befänden, fügte er hinzu.