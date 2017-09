 Vulkan Katla: Island wartet auf den großen Ausbruch

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Aschewolke des Eyjafjallajökull im Jahr 2010 Der Ausbruch des isländischen Vulkans führte seinerzeit zu massiven Beeinträchtigungen im Flugverkehr. (Foto: dpa)

VikDie Menschen im isländischen Örtchen Vik nehmen die Situation mit Humor: Nur einmal genießt in der Nähe des Vulkans Katla, und schon wird ein Seismologe in Reykjavík die Erschütterung analysieren, scherzen sie. Der Hintergrund ist ernster. Seit dem Sommer haben die seismischen Aktivitäten um die Katla zugenommen und die Isländer achten auf das kleinste Zeichen für einen Ausbruch.

Zuletzt ist die Katla im Jahr 1918 ausgebrochen. Niemals seit Beginn der Aufzeichnungen im 12. Jahrhundert sind bislang 99 Jahre ohne eine Eruption des Vulkans vergangen. Acht der letzten zehn Ausbrüche ereigneten sich in der Zeit von September bis November, als die Gletscherschmelze Bedingungen geschaffen hatte, die nach Einschätzung von Experten dafür sorgten, dass das Magma hervorbrechen kann.

Vik, ein Örtchen an der Küste, ist bekannt für seinen schwarzen Sandstrand und die rot-gedeckte Kirche. Die 543 Einwohner sind auf das Schlimmste vorbereitet. Im Falle eines Ausbruchs erhält jeder im regionalen Handynetz eine Textnachricht. Die Menschen sind dann angehalten, nach ihren Nachbarn zu sehen und sich in die Kirche zu begeben, die sich in einer vom Berg geschützten Lage befindet.

Sorgen bereiten den Behörden vor allem die Touristen. Sie seien „die größte Herausforderung“, sagt Vidir Reynisson vom Katastrophenschutz. „Sie sind in großen Zahlen da, sie sind verstreut und sie kennen die Notfallmaßnahmen wahrscheinlich nicht so gut wie die Einheimischen.“

Eine mächtige Eisschicht liegt über dem Vulkan

Von Islands 30 aktiven Vulkanen wird keiner so genau beobachtet wie die Katla. Sie liegt unter einer Hunderte Meter dicken Eisschicht, was bedeutet, dass im Falle eines Ausbruchs das Eis wahrscheinlich schmelzen und große Überschwemmungen verursachen wird. Deswegen planen die Behörden eine Evakuierung der gesamten Küstensüdspitze des Landes.

In den vergangenen elf Monaten hat die für die Vulkane zuständige Wetterbehörde zweimal die Alarmstufe erhöht, die derzeit auf Stufe „erhöhte Unruhe“ steht. In Besorgnis versetzten die Menschen auch mehrere leichte, aber an Stärke zunehmende Erdbeben, die dazu führten, dass natürliche Schmelzwasserkammern aufbrachen und den Fluss Mulakvisl bei Vik überfluteten.

Im Schnitt gibt es alle fünf Jahre ein größeres vulkanisches Ereignis in Island. Der Ausbruch des Eyjafjallajokull im Jahr 2010 hatte zur Folge, dass weltweit Millionen Reisende festsaßen, weil über sieben Tage hinweg mehr als 100.000 Flüge ausgesetzt werden mussten – aus Sorge, die Vulkanasche in der Atmosphäre könnte die Flugzeugmotoren beschädigen.