Dramatischer Wandel

Geisterwald Fotos zeigen, dass die Verlustrate von Küstenwald an der Ostküste der USA heute vier Mal größer ist als in den 1930er Jahren. (Foto: AP)

„Es wandelt sich viel“, sagt auch Greg Noe, der für die US-Geologiebehörde USGS arbeitet. „Es ist dramatisch und passiert schneller als zuvor in der Menschheitsgeschichte.“

In den vergangenen 100 Jahren sind gut 40.000 Hektar Wald an der Chesapeake Bay in Maryland zu Marschland geworden. Fotos zeigen, dass die Verlustrate von Küstenwald heute vier Mal größer ist als in den 1930er Jahren. Gewässer vor der Ostküste seien in den vergangenen 100 Jahren um etwa 40 Zentimeter angestiegen, sagt Ben Horton, ebenfalls ein Professor an der Rutgers University. Das sei ein größeres Tempo als in den vergangenen 2000 Jahren zusammen.

Wie stark sich das Waldsterben infolge gestiegener Meeresspiegel beschleunigt hat, zeigt sich besonders dramatisch am Savannah River zwischen Georgia und South Carolina. Als sein Team erstmals vor zehn Jahren dorthin kam, „sahen die Bäume aus, als wären sie etwas gestresst, aber sie lebten alle“, schildert der Ökologe. „Aber fünf Jahre später waren die meisten tot. Es geschah vor unseren Augen, viel schneller, als wir es erwartet haben.“

Biologe Marcelo Ardon hat von 2006 bis 2009 eine Landschaft am Albemarle Sound in North Carolina studiert. Als er 2016 dorthin zurückkehrte, waren in einer Gegend, die einst wie eine gesunde Zypressen-Marsch aussah, viele Bäume tot, und der Wasserspiegel war viel höher. „Der Ort hat sich völlig verwandelt“, sagt Ardon. „Ich habe Satellitenfotos geprüft, und du kannst das Baumsterben sehen.“

Schwere Stürme können Salzwasser noch weiter ins Inland treiben und noch mehr Waldbestand vernichten. So wird angenommen, dass der Supersturm „Sandy“ im Jahr 2012 einige Bäume im südlichen New Jersey sterben ließ. Der Unterschied ist laut Kirwan, dass überflutete Gebiete in der Vergangenheit ausgetrocknet sind, bevor Salzwasser die meisten Bäume tötete.

„Der gleiche Sturm vor 100 Jahren hätte auch Bäume sterben lassen“, sagt er. „Aber vor 100 Jahren wäre dasselbe Land nicht so nass gewesen, dass nicht neue Bäume hätten heranwachsen und die toten ersetzen können. Das ist der Punkt, wo der Anstieg der Meeresspiegel ins Spiel kommt.“