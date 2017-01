 Ab Ende 2018: Praxistest von Strom-Lkw auf zwei Strecken

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Teststrecke für Elektro LKW Mit Strom aus der Oberleitung fährt ein LKW auf der Teststrecke in Groß Dölln (Brandenburg). (Foto: dpa)

BerlinAuf zwei Autobahnabschnitten in Deutschland sollen spätestens von Ende 2018 an Elektro-Lastwagen mit Stromversorgung über eine Oberleitung getestet werden. Die beiden Versuchsstrecken liegen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Schleswig-Holstein und Hessen. Sie seien jeweils zwölf Kilometer lang, hieß es aus dem Umfeld der Projektvorbereitung.

Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt mit dem Ziel, Güter umweltfreundlich über die Straße zu transportieren. Ein Sprecher teilte auf Anfrage mit, das Ministerium habe die beiden Teststrecken für die elektrisch betriebenen Oberleitungs-Lkw inzwischen ausgewählt. Um welche Autobahnabschnitte es sich handelt, werde voraussichtlich Anfang Februar bekanntgegeben.

In einer ersten Phase sollten sich die Bundesländer mit Angeboten für Teststrecken bewerben. „Nach der Bekanntgabe unserer Entscheidung werden die für die Pilotstrecken benötigten Infrastrukturen von den beiden ausgewählten Bundesländern ausgeschrieben, darauf können sich dann die Unternehmen bewerben“, erläuterte der Ministeriumssprecher.

Die konkrete Bauplanung und -ausführung hänge dann von den Zeitplänen der Bundesländer sowie den Unternehmen ab. „Die Inbetriebnahme der beiden Pilotstrecken muss aber bis Ende 2018 erfolgen.“