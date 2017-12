 AngoSat: Russland verliert Kontakt zu erstem angolanischen Satelliten

AngoSat Für die russische Raumfahrt ist es der zweite Fehlschlag binnen weniger Wochen. (Foto: AFP)

BaikonurDer Kontakt zum ersten angolanischen Satelliten im Weltall ist Stunden nach dem Start vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abgebrochen. Das meldeten russische Agenturen am Mittwoch. Der in Russland gebaute Telekom-Satellit AngoSat war um 1 Uhr Ortszeit mit einer Zenit-Trägerrakete ins All geschossen worden.

Nach der Trennung von der Rakete habe der Satellit zunächst störungsfrei Signale gesendet, sagte ein nicht genannter Sprecher in Baikonur. „Doch dann ging die Verbindung verloren, es kamen keine telemetrischen Daten mehr an.“ Der Kontakt sei abgerissen, als die Flügel mit Solarzellen zur Stromversorgung ausgefahren worden seien.

AngoSat ist ein mehrfach verschobenes Prestigeprojekt des südwestafrikanischen Landes. Der Satellit soll Fernsehen und andere Telekom-Dienste in Angola und im Süden Afrikas übertragen. Für die russische Raumfahrt ist es der zweite Fehlschlag binnen weniger Wochen. Ende November war ein russischer Wettersatellit nach dem Start vom neuen Weltraumbahnhof Wostotschny abgestürzt. Die Zenit-Trägerraketen sind zu Sowjetzeiten entwickelt worden, das Programm wird aber wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine nicht weitergeführt.