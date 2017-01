Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Zwangspause im Wettlauf um den Mond

Blick ins Innere der zerstörten Apollo 1-Kapsel In der engen Raumkapsel breiteten sich die Flammen rasend schnell aus. (Foto: AP)

Viele der nach der Katastrophe aufgedeckten Mängel waren wohl dem Zeitdruck geschuldet, unter dem die Nasa stand – wollte man doch im Wettrennen gegen die Sowjetunion um die erste bemannte Mondlandung unbedingt die Nase vorn haben. Ein Wettlauf, der nach dem Tod der drei Astronauten erst einmal unterbrochen werden musste: Zwanzig Monate flogen danach keine Nasa-Astronauten mehr ins All.

Stattdessen war Fehleranalyse angesagt. „Von jetzt an wird die Flugüberwachung für zwei Eigenschaften bekannt sein: hart und kompetent“, sagte Nasa-Manager Gene Kranz damals. „Hart bedeutet, dass wir für immer für das verantwortlich sind, was wir machen und was wir nicht machen. Wir werden unsere Verantwortung nie wieder kompromittieren. Kompetent bedeutet, dass wir nichts mehr als gegeben hinnehmen werden. Die Missionsüberwachung wird perfekt sein.“

Tatsächlich wurden zahlreiche Mängel des ursprünglichen Programms nun beseitigt. So erhielten die Apollo-Kapseln neue Luken, die im Notfall auch von innen leicht geöffnet werden konnten. Alle brennbaren Materialien wurden aus den Raumkapseln verbannt, auch die Raumanzüge der Astronauten wurden fortan aus robusterem Material hergestellt als dem bis dahin üblichen, leicht entflammbaren Nylon.

So runderneuert, nahm die Nasa den Wettlauf um den Mond schließlich wieder auf - mit Erfolg: Im Oktober 1968 erfüllte Apollo 7 die eigentlich für Grissom, White und Chaffee geplante Mission. Das Raumschiff blieb zehn Tage im All und umrundete die Erde mehr als 160 Mal, wobei die Crew an Bord zahlreiche Tests durchführte. Apollo 8 umkreiste im Dezember 1968 erstmals den Mond, und im Juli 1969 betrat mit Neil Armstrong, dem Kommandanten von Apollo 11, endlich der erste Mensch den Mond.

Das Ziel des Apollo-Programms war damit erreicht. Doch die tragische Mission von Grissom, White und Chaffee, die als Apollo 1 in die Geschichte einging, sollte nicht die einzige Katastrophe der US-Raumfahrt bleiben. Fast genau 19 Jahre später explodierte die mit sieben Menschen besetzte Raumfähre Challenger kurz nach dem Start.

2003 schließlich verunglückte das Spaceshuttle Columbia mit ebenfalls sieben Menschen an Bord, als bei der Rückkehr in die Erdatmosphäre heißes Plasma durch einen Bruch im Hitzeschild eindrang. Für beide Tragödien gibt es Gedenkstätten auf dem Arlington-Friedhof in Washington. Geht es nach den Wünschen einiger US-Kongressabgeordneter, sollen auch die Toten der Apollo 1-Tragödie dort ein Denkmal bekommen.