Welchem Zweck dienten die Erdwerke?

Geoglyphe im Regenwald Wer waren die Erbauer? Und welchem Zweck dienten die Erdbilder? (Foto: Jennifer Watling)

Auch für die Anlage der Geoglyphen wurden Waldflächen offenbar nur kurzfristig gerodet. Jedenfalls fanden die Forscher keine Hinweise darauf, dass die Erdbilder und ihre Umgebung über lange Zeiträume hinweg von Bäumen freigehalten wurden. „Trotz der großen Zahl von Geoglyphen können wir als sicher annehmen, dass die Wälder seinerzeit niemals so großflächig und über so lange Zeiträume hinweg gerodet wurden wie heute“, so Watling.

Im Gegenteil scheinen die Erbauer sogar Interesse daran gehabt zu haben, dass die mysteriösen Bauwerke rasch wieder im dichten Laub des Regenwaldes verschwanden. Die Forscher fanden Anzeichen dafür, dass in der Umgebung der Geoglyphen schon kurz nach deren Entstehung wieder Bäume wuchsen. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Erdwerke einst kultischen Zwecken dienten, die nicht unbedingt für viele Augen bestimmt waren?

Solche Fragen zu beantworten, fällt den Wissenschaftlern noch schwer. Der Zweck der Anlagen ist so schwer fassbar wie die Herkunft der geheimnisvollen Erbauer. Immerhin spricht das nahezu völlige Fehlen von Gebrauchsgegenständen im Gebiet der Geoglyphen dafür, dass sie nicht für profane Zwecke genutzt wurden.

Doch auch wenn noch viele Fragen zu klären bleiben, ein Ergebnis ihrer Arbeit möchte Jennifer Watling unbedingt richtig eingeordnet wissen: „Unsere Belege für ein ‚Waldmanagement‘ durch indigene Bewohner des Amazonas-Regenwalds lange vor der Ankunft der Europäer darf keinesfalls als Entschuldigung dienen für die destruktive Landnutzung unserer Tage. Vielmehr unterstreicht das Ergebnis die Bedeutung indigenen Wissens bei der Suche nach nachhaltigeren Alternativen.“