 Burger-Roboter Flippy: Fastfood-Kette stellt Roboter an den Herd

Buletten wenden in einem Fastfood-Restaurant – ein klassischer Job für ungelernte Arbeitskräfte. In Zukunft könnten das Roboter wie Flippy erledigen.

Bei Caliburger in Pasadena werden die Burger von einem Roboterarm gewendet. (Foto: Miso Robotics) Roboter am Burger-Herd

BerlinEin Roboter steht am Grill: Die US-Fastfood-Kette Caliburger setzt in einem ihrer Burger-Restaurants in Pasadena einen Roboter ein, um die Burger auf dem Grill zu wenden.

Flippy ist ein Roboterarm mit sechs Freiheitsgraden. Am Ende des Arms sitzt ein drehbar gelagerter Pfannenwender. Der Roboter ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, mit denen er die Bratfläche und die Burger im Blick behält.

Ein Wärmesensor erfasst, wann der Burger gewendet werden muss. Der Roboter kann zwölf Burger gleichzeitig betreuen und in der Stunde 150 Stück zubereiten.

Gebaut wurde Flippy von dem US-Unternehmen Miso Robotics. Es hat auch das Steuerungssystem entwickelt, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet und lernfähig ist. Das bedeutet, dass es mit der Zeit besser wird.

„Das ist kein schöner Job“, sagte John Miller der BBC. Er ist Chef der Cali Group, zu der Caliburger gehört. „Es ist heiß, schmierig, dreckig, und man verletzt sich am Handgelenk.“ Entsprechend blieben viele Mitarbeiter auch nicht lange.

Für das Unternehmen sei das ein Problem, weil es eine Zeit dauere, neue Mitarbeiter anzulernen. Flippy sei da eine gute Alternative: „Robotische Systeme machen einheitlich perfekte Burger in unseren Restaurants überall auf der Welt“, sagt Miller.

Es sei durchaus möglich, dass es in einem Burger-Restaurant künftiger weniger menschliche Angestellte gebe, räumt Miller ein. Zumindest in der Theorie. In der Praxis braucht der Roboter auch noch eine Zeit zum Anlernen und macht noch Fehler. Durch seine KI-Steuerung soll er aber dazulernen.

Vorerst wird er die menschlichen Mitarbeiter ohnehin nicht ersetzen: Er kann lediglich die Buletten wenden. Ein Mensch legt sie auf den Grill, belegt sie mit Käse und bereitet die Brötchen vor.

Caliburger will Flippys in 50 Filialen der Kette installieren. Ein solcher Roboter kostet 60.000 US-Dollar. Dazu kommen Betriebskosten von 12.000 US-Dollar pro Jahr.