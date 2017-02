Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gefährliche Plagegeister

Gelbfiebermücken Neben Gelbfieber können die Blutsauger auch Dengue-, Westnil- und die berüchtigten Zika-Viren übertragen. (Foto: dpa)

Der zweite eingewanderte Exot ist die Asiatische Tigermücke, die bereits vor einigen Jahren in Baden-Württemberg nachgewiesen wurde. „Diese Mückenart ist als weitaus gefährlicher einzuschätzen. Weit mehr als 20 vor allem aus den Tropen bekannte Krankheitserreger kann sie nachweislich übertragen – darunter Dengue-, Westnil- und Gelbfieber-Viren, aber auch das berüchtigte Zika-Virus“, berichtet Helge Kampen, Infektionsbiologe am Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit in Greifswald. Diese vier Krankheitserreger kommen hierzulande aber natürlicherweise nicht vor.

Der Wissenschaftler arbeitet gemeinsam mit Walther seit 2012 am Mückenatlas. Ob sich die Asiatische Tigermücke tatsächlich weiter ausbreitet, lasse sich derzeit noch nicht sagen, so Kampen. „Durch die aktuellen Einsendungen haben wir jedenfalls viel mehr Nachweise als in den Vorjahren. Die neuen Standorte werden wir im Laufe des Jahres genauer untersuchen.“

Um eine weitere Ausbreitung der gefährlichen Plagegeister zu verhindern, seien Brutstätten in Freiburg und Heidelberg (Baden-Württemberg) in den vergangenen zwei Jahren bekämpft worden. Die asiatische Buschmücke hingegen hat sich laut Kampen in Europa bereits so weit verbreitet, dass eine Bekämpfung sinnlos wäre.

Wie einfach exotische Mücken eingeschleppt werden, zeigt ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr. Eine Frau aus Thüringen hatte sich aus dem Karibik-Urlaub exotische Pflanzenableger mitgebracht. Daran befanden sich – mit bloßem Auge nicht sichtbar – Eier der Gelbfiebermücke. „Als die Insekten dann in der warmen Wohnung schlüpften, schickte sie uns Exemplare davon“, erzählt die Müncheberger Expertin.

Die Forscher waren alarmiert, reisten zu der Einsenderin und betrieben Schadensbegrenzung. Glücklicherweise war die Wohnung durch Fliegengitter an den Fenstern gesichert, so dass die Mücken nicht entkommen konnten. „Gelbfiebermücken lieben die Wärme. Bei uns hätten sie vermutlich sowieso keine Überlebenschance“, beruhigt der Greifswalder Wissenschaftler Kampen.

Walther ist optimistisch, dass die ehrenamtlichen Mückenjäger auch in diesem Jahr wieder fleißig sein werden. „Wer einmal mitgemacht hat, tut es wieder“, so ihre bisherigen Erfahrungen. Jede Einsendung sei wertvoll, gerade in den dünner besiedelten Regionen Deutschlands weist der Mückenatlas noch Lücken auf. Spätestens im April oder Mai beginnt das Mückenjahr 2017 – vorausgesetzt, es gibt genügend Niederschläge.