Schienenlärm bis 2020 halbieren

Güterzüge sollen leiser werden Die Aufschrift LL auf Güterwaggons steht für Low noise und Low friction, wenig Lärm durch wenig Reibung. (Foto: dpa)

Die Bahn kostet diese Umrüstung viel Geld. Allein für die aufwendigere Wartung der Kunststoffbremsen rechnet sie bis 2020 mit Mehrkosten von bis zu 230 Millionen Euro. Warum macht die Bahn das? Vorstand Ronald Pofalla spricht von Verantwortung für die Anwohner, sagt aber auch: „Wir brauchen eine höhere Akzeptanz für unsere Transporte und für den Ausbau der Strecken.“

Zudem hat der Bund der Branche und damit auch seinem Staatskonzern die Pistole auf die Brust gesetzt. Immerhin gehört ihm jeder dritte Güterwagen auf deutschen Gleisen. Die Regierung will den Schienenlärm bis 2020 gegenüber 2008 halbieren. Sie fördert deshalb die Umrüstung, hat kurz vor Weihnachten aber auch beschlossen, laute Güterwagen Ende 2020 zu verbieten.

Denn Lärm macht krank. „Für Menschen, die nachts permanent hohen Schalleinwirkungen ausgesetzt werden, sind die Risiken gesundheitlicher Beeinträchtigungen signifikant erhöht“, heißt es im Gesetzentwurf. Züge ohne die neue Technik müssen demnach langsamer fahren, um leiser zu sein.

Durch diese Ausnahme könnte aber die Kapazität der Schiene sinken, weil langsamere Güterzüge das Netz verstopfen, fürchten Kritiker. Die Bahn und die übrigen Güterwagenhalter in Deutschland wollen das Gesetz deshalb an dieser Stelle verschärft sehen. „Unser Ziel muss ein flächendeckender Einsatz leiser Wagen sein“, heißt es beim Verband der Güterwagenhalter in Deutschland. Er fordert höhere Trassengebühren für laute Züge.

In den Bahnwerken und auf Rangierbahnhöfen geht unterdessen die Umrüstung weiter. „Wir bekommen den leisesten Schienengüterverkehr in Europa – neben der Schweiz“, verspricht die Bahn. Fertigungssteuerer Radowsky hat zwei weitere Bremssohlen in die Hände genommen. Es gibt noch viel zu tun.