 Die Toten von Sandby borg: Mysteriöses Massaker stellt Archäologen vor Rätsel

Erfreulich sei, dass am Schädel noch das sogenannte Felsenbein erhalten sei – ein Knochen, der das Innenohr umschließt, so die Forscher. Darin werde das Erbgut zumeist besser erhalten als in anderen Skelettteilen oder Zähnen, so dass es auch nach langer Zeit noch analysiert werden kann. (Foto: Brett Seymour/EUA/WHOI/ARGO/dpa)