Essen auf der Raumstation Würstchen und Maultaschen für die ISS-Crew

Jeder Raumfahrer auf der ISS hat solche Bonus-Food-Container mit seinem Lieblingsessen. (Foto: dpa) Bonus-Nahrung für ISS-Crew

Der 41-jährige Gerst soll am 6. Juni zusammen mit dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben. Der Geophysiker war bereits von Mai bis November 2014 auf der ISS und bereitet sich gerade in Houston, Köln und Moskau auf seine zweite Mission vor.

Zwischendurch hat er ein kräftiges Wörtchen bei seinem Speiseplan mitgeredet – und eine Stunde lang alles durchprobiert, wie Hofmann erzählt. Den Doseninhalt kann „Astro-Alex“ kalt löffeln oder sich „kochen“. Das bedeutet in der ISS-Küche: Die Dose zwischen zwei Wärmeplatten spannen, 30 Minuten warten, auslöffeln.

Für die Crew gibt es auch Snacks, Nüsse und Getränke. Säfte, Tee und Kaffee sind in pulverisierter Form am Bord, die Astronauten geben Wasser hinzu und trinken mit Strohhalmen. Wenn sich mal Krümel oder Reiskörner selbstständig machen, werden die spätestens am Putztag wieder aufgesammelt, erläutert die ESA. Denn ja, auch auf der ISS werde aufgeräumt, wie in einer gut funktionierenden WG.

Gemüse züchten im Reich der Pinguine Antarktisstation Neumayer III 1 von 7 Ein isolierter Standort, eine kleine Crew, die in der Abgeschiedenheit zusammenlebt, und eine Versorgungslage, in der frisches Obst und Gemüse auf dem Speiseplan sehr willkommen sind: Was für die Besatzung der Raumstation ISS gilt, passt ebenso gut auf die Forscher, die in der deutschen Antarktis-Station Neumayer III zusammenleben. Paul Zabel 2 von 7 DLR-Ingenieur Paul Zabel soll im kommenden Jahr zu der Stationscrew stoßen. In der Station wird er ein Jahr lang Gemüse gedeihen lassen – im Rahmen des Forschungsprojekts „Eden ISS“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). (Foto: DLR) Container zur Pflanzenaufzucht 3 von 7 Die Aufzucht der Pflanzen bei künstlichem Licht und mit Nährstofflösungen erfolgt in einem speziellen Container unter ähnlichen Bedingungen wie auf einer Weltraumstation. (Foto: DLR) Gemüseanbau im ewigen Eis 4 von 7 „Unser Ziel ist es, auf möglichst kleinem Volumen möglichst viel zu produzieren“, erklärt Zabel. (Foto: DLR) Pflanzenzucht im All 5 von 7 Hinter dem Projekt steht die Frage, ob Raumfahrer im All irgendwann einmal ihren Speiseplan mit selbst gezogenem Gemüse bereichern können. (Foto: DLR) Für Marsreisen unverzichtbar 6 von 7 Die Selbstversorgung wäre nicht nur für Langzeitmissionen auf Raumstationen wie der ISS wünschenswert. Für Reisen zu fernen Planeten wie dem Mars etwa, auf denen Raumschiffbesatzungen Jahre unterwegs wären, ist sie praktisch unverzichtbar. Salatanbau auf der ISS 7 von 7 Dass der Gemüseanbau im All prinzipiell möglich ist, haben Astronauten auf der Raumstation ISS bereits bewiesen: Im vergangenen Jahr verspeisten sie erstmals selbst gezogenen Weltraum-Salat. (Foto: NASA TV/dpa)

Und wer bringt den Müll runter? Die Dosen und Päckchen werden komprimiert in Säcke verstaut und diese in einem ATV-Vehikel – also quasi einem fliegenden Müllcontainer – ins All geschickt. Dann verglüht alles in der Erdatmosphäre.

Die Ernährung der Astronauten sei immer besser und reicher an Variationen geworden, versichert Ewald. Die Zeiten mit einem unansehnlichen Etwas aus der Tube seien definitiv vorbei. Der ESA-Experte betont: „Essen hält Leib und Seele zusammen, das gilt auch ganz da oben.“