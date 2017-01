Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wissenschaftsfeindliche Grundstimmung

Donald Trump Für faktenbasierte Forschung hat der künftige US-Präsident bisher nur wenig Begeisterung gezeigt. (Foto: AP)

EPA: Die bisher strenge US-Umweltschutzbehörde EPA, die unter anderem Vorgaben für Treibhausgas-Emissionen macht, brachte den VW-Abgasskandal ins Rollen. An ihrer Spitze steht mit dem Juristen Scott Pruitt künftig ein Nicht-Wissenschaftler, der die Behörde in seiner Zeit als Generalstaatsanwalt von Oklahoma abschaffen wollte und unablässig gegen sie vor Gericht zog. Pruitt glaubt nicht an den Klimawandel und hat enge Bande zur Gas- und Ölbranche. Massive Budgetkürzungen werden erwartet.

EMBRYONENFORSCHUNG: Auch die Forschung an Embryonen und embryonalem Gewebe dürfte unter einem republikanisch dominierten Kongress schwieriger werden. Viele evangelikale Christen in beiden Kongresskammern wollen sie einschränken. Ähnlich sieht es für die Stammzellforschung aus, für die teilweise fetales Gewebe genutzt wird.

ZIKA: Kritische Stimmen gibt es auch bei der Erforschung globaler Bedrohungen durch Mikroorganismen - wie etwa Zika. Obwohl Experten davon ausgehen, dass der Erreger unter anderem Hirn- und Schädelfehlbildungen bei Ungeborenen auslösen kann, äußerte Mick Mulvaney, ein von Trump bestellter Budget-Verantwortlicher im Weißen Haus, Zweifel: „Die Frage ist, brauchen wir dafür überhaupt von der Regierung bezuschusste Forschung?“

MEDIEN: Für eine wissenschaftsfeindlichere Grundstimmung dürften auch manche Medien sorgen, etwa das rechtsgerichtete Portal „Breitbart News“ von Trumps oberstem Strategieberater Stephen Bannon. Die News-Seite hatte angesichts sinkender globaler Temperaturen im November erst jüngst gemeldet: „Eisiges Schweigen der Klima-Alarmisten“. Tatsächlich wird für den Abbruch der Dutzende Monate langen Rekordwärme-Serie von Klimaexperten vor allem das einsetzende Wetterphänomen La Niña verantwortlich gemacht.