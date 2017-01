 Fliegende Autos: Den Stau einfach überfliegen

Lufttaxi S2 Die Illustration von Joby Aviation zeigt die Idee hinter der Entwicklung: Statt auf verstopften Straßen im Stau zu stehen, sollen sich Menschen in Lufttaxis künftig zur Arbeit befördern lassen. (Foto: AP)

WashingtonSchon wieder ein Stau. Jetzt einfach mit dem Auto abheben und über die Schlange schweben! Was sich Pendler und Urlaubsfahrer seit jeher erträumen, wird bei Unternehmern und Erfindern schon eifrig erforscht. „Schon in zehn Jahren könnten Produkte auf dem Markt sein, die das Fahren in der Stadt für Millionen Menschen revolutionieren“, sagt Zach Lovering zuversichtlich.

Er ist bei Airbus für das „Vahana“-Projekt zuständig, benannt nach dem Reittier einer hinduistischen Gottheit. Ziel ist die Entwicklung eines fahrerlosen fliegenden Taxis. Doch Airbus ist nicht das einzige Unternehmen, das den Traum vom fliegenden Auto wahr werden lassen möchte. Fast ein Dutzend Unternehmen rund um den Erdball wetteifern um den Durchbruch.

Einige der Entwicklungen ähneln tatsächlich einem Pkw, der Flügel ausbreiten kann. Andere sind eigentlich gar keine Autos mehr: Das „S2“ von Joby Aviation in Kalifornien sieht aus wie ein herkömmliches Flugzeug, mit einem Dutzend Rotoren. „Vahana“ hingegen erinnert an ein Cockpit auf Kufen mit Propellern vorne und hinten.

Gemeinsam haben die meisten Entwicklungen, dass sie senkrecht abheben und landen, wie Hubschrauber. Statt eines großen Propellers verfügen sie aber über viele kleine, jeweils angetrieben von einem Elektromotor.

Unterschiede gibt es bei den Konzepten der Steuerung. Einige der Fluggeräte in Entwicklung sind eher Drohnen, die für jeden Einsatz vorprogrammiert werden. Gesteuert und überwacht werden sie dann vom Boden oder von einem Kontrollzentrum aus. Andere wurden entworfen, um von einem menschlichen Piloten geflogen zu werden.

Jüngste Fortschritte in der Computertechnologie lassen die Chancen auf ein Pendler-Flugtaxi steigen. Sie hätten „die Türen zu einer ganz neuen Welt von Möglichkeiten für Flugmaschinen“ geöffnet, schwärmt Charles Eastlake, emeritierter Professor an der Embry-Riddle-Universität für Luftfahrt in Daytona Beach in Florida.

Doch auf Zusagen will er sich nicht einlassen. „Meine technische Einschätzung ist, dass es möglich ist, innerhalb der nächsten zehn oder fünfzehn Jahre tatsächlich selbstfliegende Lufttaxis zu nutzen, aber gewiss ist das keineswegs. Die Herausforderungen sind groß.“